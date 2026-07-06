El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Argentina, ingresó en su etapa final y el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz podría dar a conocer el veredicto esta semana, una vez concluidos los alegatos de las defensas y las últimas palabras de los imputados.

El proceso judicial comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos y ya acumula 30 audiencias, en las que se incorporaron testimonios de especialistas, submarinistas, excomandantes y autoridades de la Armada, además de abundante documentación vinculada con el estado del submarino y el desarrollo de su última misión.

Los cuatro acusados son los exoficiales Luis López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, quienes enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas. La investigación busca determinar si existieron responsabilidades penales en las decisiones adoptadas antes y durante la navegación del submarino.

Durante los alegatos, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide, cuatro años de cárcel e inhabilitación perpetua para Alonso y tres años y seis meses de prisión para Correa.

La acusación sostuvo que los imputados ocupaban una posición de garante respecto de la seguridad de los 44 tripulantes y que, para atribuirles responsabilidad penal, no resulta indispensable determinar con precisión el mecanismo final que provocó el naufragio.

Las defensas, en cambio, rechazaron esa postura y afirmaron que no pudo establecerse con certeza qué ocurrió durante las últimas horas de navegación ni el vínculo directo entre las presuntas omisiones atribuidas a los acusados y el hundimiento del submarino.

El abogado de Claudio Javier Villamide, Juan Pablo Vigliero, solicitó la nulidad de la acusación y, de manera subsidiaria, la absolución de su defendido. Argumentó que "no son conocidas las causas del estrago" y que, por ese motivo, no puede acreditarse la responsabilidad penal.

En la misma línea, las defensas de López Mazzeo, Alonso y Correa anticiparon que insistirán en la falta de pruebas que demuestren cómo los supuestos incumplimientos incrementaron el riesgo y se relacionaron con la tragedia ocurrida durante la última misión del submarino.

Por otra parte, las querellas unificadas y la representada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos, habían formulado pedidos de pena. Sin embargo, el tribunal dejó sin efecto esas solicitudes al considerar que no habían presentado el correspondiente requerimiento de elevación a juicio durante la etapa de instrucción.

El ARA San Juan había zarpado de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, llegó a Ushuaia el 4 de noviembre y cuatro días más tarde inició el regreso para participar de tareas de patrullaje y control de pesca ilegal. El 15 de noviembre, a las 10:52, el submarino implosionó a más de 900 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Su última comunicación con tierra se registró a las 7:19 de ese mismo día.

El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, dará por finalizado el debate tras escuchar las últimas palabras de los imputados. Si decide adelantar el veredicto el próximo miércoles, los fundamentos completos de la sentencia se conocerán aproximadamente un mes después.