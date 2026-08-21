Un sorpresivo e impactante testimonio modificó el rumbo de la prueba oral en el juicio por la denominada causa Cuadernos. En su declaración bajo juramento de decir verdad, el ejecutivo del Grupo Techint Pablo Daniel Brizzio negó que funcionarios del Ministerio de Planificación Federal hubieran exigido dinero a la compañía y desmintió de manera categórica que la firma realizara "pagos humanitarios" para evacuar a sus empleados radicados en la empresa Sidor en Venezuela.

La exposición de Brizzio —quien se mantiene en las filas de la corporación— se contrapone directamente con las versiones de los exdirectivos Luis Betnaza y Héctor Zavaleta.

Ambos empresarios habían argumentado en la etapa de instrucción que debieron entregar más de dos millones de dólares para que la gestión ministerial intercediera ante el gobierno bolivariano de Hugo Chávez y posibilitara la salida de los trabajadores.

Aquel encuadre de "razones humanitarias" había sido el fundamento central por el cual la Justicia federal dictó oportunamente sus sobreseimientos en el expediente.

Incongruencias temporales y prueba testimonial

En su reconstrucción del proceso de nacionalización de Sidor, Brizzio precisó que las conversaciones de las que participó el entonces número dos de la cartera de Planificación, José María Olazagasti, se centraron de forma exclusiva en la indemnización de la planta industrial y nunca incluyeron requerimientos dinerarios.

En paralelo, aportó un dato técnico de relevancia para la instrucción: los operarios argentinos abandonaron Venezuela en junio de 2008, mientras que las presuntas entregas registradas en los cuadernos atribuibles a Oscar Centeno figuran asentadas entre agosto y diciembre de ese mismo año.

El testimonio incrementó el desconcierto del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Fabiana León, tras una serie de declaraciones citadas por la acusación que terminaron por beneficiar la posición defensiva de los imputados.

Ante la abierta contradicción entre las pruebas orales incorporadas al debate, el Tribunal Oral Federal prevé citar para la próxima audiencia a Betnaza y Zavaleta, con el propósito de evaluar la realización de careos que permitan esclarecer las discrepancias sustanciales vertidas en el proceso judicial.