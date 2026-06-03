Este martes 2 de junio se inició el proceso judicial contra M.I., un hombre de 37 años acusado de abusar sexualmente y corromper a los dos hijos de su expareja. El imputado cuenta con tres condenas previas por delitos de la misma naturaleza: una de 8 años cumplida en Córdoba, una de 12 años dictada en 2021 y otra en 2022, estas últimas en San Juan.

Según la acusación presentada por la fiscal Andrea Insegna ante la jueza Mónica Lucero, los hechos ocurrieron en dos viviendas del departamento de Chimbas aprovechando la ausencia de la madre. Las víctimas tenían 7 y 4 años al momento en que comenzaron los tocamientos, que luego derivaron en accesos carnales y exhibición de material pornográfico.

La fiscalía destacó como agravante la convivencia del acusado con los menores. El caso se descubrió luego de que el niño ingresara al Hospital Marcial Quiroga tras un intento de suicidio, donde los médicos constataron los signos de abuso sexual. Posteriormente, la madre radicó la denuncia en el centro ANIVI y las víctimas declararon mediante el sistema de Cámara Gesell. Un tercer hijo de la denunciante, actualmente mayor de edad, optó por no prestar declaración judicial.

Los informes del Ministerio Público Fiscal señalan que el acusado mantiene un patrón de conducta reiterado: inicia relaciones sentimentales con mujeres con hijos, se traslada a convivir con ellas y utiliza amenazas o sobornos para ocultar los abusos a los menores.

Con la Investigación Penal Preparatoria concluida, la fiscalía solicitó una pena de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo y la unificación de las condenas anteriores. El debate se desarrollará próximamente ante un tribunal de juicio, donde comparecerán testigos, familiares y peritos profesionales. Las víctimas continúan bajo asistencia y contención psicológica.