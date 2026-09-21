Loïk Le Priol, uno de los principales acusados por el asesinato de Federico Martín Aramburú, declaró ante el tribunal durante el juicio. El exjugador de Los Pumas murió el 19 de marzo de 2022 y el acusado relató su versión de lo ocurrido aquella noche.

Durante su declaración, Le Priol habló sobre su relación con las armas y su vínculo con ámbitos militares. También reconoció que tenía una relación particular con la violencia y manifestó su arrepentimiento por lo sucedido.

El relato sobre la pelea

Según su declaración, la noche comenzó con una salida en la que estaba junto a otras personas antes de encontrarse con Aramburú y Shaun Hegarty. Le Priol sostuvo que se produjo una discusión de aproximadamente 30 minutos entre las dos mesas y que se sintió humillado.

El acusado relató que se acercó a Hegarty y le dio una palmada en la mejilla, tras lo cual Aramburú intervino. Según su versión, comenzó una pelea en la que los dos jugadores de rugby lo enfrentaron y él terminó en una situación que describió como de desventaja.

Lo ocurrido después

Le Priol sostuvo que, una vez terminada la pelea, decidió seguir a Aramburú y Hegarty porque quería una explicación. El acusado reconoció que estaba borracho, con ganas de pelear y que no quería perder.

En otro tramo de su declaración, afirmó que la situación cambió cuando consideró que su novia y su amigo estaban en peligro. Le Priol sostuvo que sacó su arma y disparó, y aseguró que no tenía intención de matar.