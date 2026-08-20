El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este jueves en los Tribunales de San Isidro con las declaraciones de dos peritos que integraron la junta médica que investigó el estado de salud del exfutbolista. Se trata de los psiquiatras José Luis Covelli y Enrique Gallego.

La audiencia se desarrolla en medio del escándalo que se desató durante la última jornada, cuando se descubrió que la junta médica había analizado por error estudios que pertenecían a Don Diego, el padre de Maradona.

El error quedó expuesto durante el interrogatorio a uno de los 20 peritos que participaron del procedimiento. Uno de los abogados revisó la documentación y detectó que un estudio utilizado para analizar la función renal de Diego no correspondía al exfutbolista, sino a su padre, quien también había sido atendido por Swiss Medical en 2015.

La situación generó fuertes cuestionamientos entre las partes. Francisco Oneto, abogado defensor de Leopoldo Luque, calificó el episodio como “escandaloso”, aunque sostuvo que no necesariamente se trató de una maniobra intencional.

La junta médica comenzó a trabajar en marzo de 2021, por pedido de la Justicia de San Isidro. Estuvo integrada por peritos oficiales, de las defensas y de las querellas, y tuvo como objetivo analizar la historia clínica de Maradona, su estado de salud y la atención que recibió durante sus últimos días.

Las declaraciones de Covelli y Gallego son consideradas importantes para conocer cómo se elaboraron las conclusiones de aquella junta y qué elementos fueron tomados en cuenta para evaluar la atención médica que recibió el exfutbolista.

El juicio tiene a siete profesionales de la salud como acusados y busca determinar si tuvieron responsabilidad penal en la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa del barrio San Andrés, en Tigre.

El actual debate comenzó en abril de 2026, luego de que el primer juicio fuera anulado por el escándalo protagonizado por la exjueza Julieta Makintach, quien fue apartada del proceso tras conocerse su participación en un documental sobre el caso.