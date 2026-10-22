La pregunta de Fernando Burlando que volvió a generar repercusiones en el juicio por la muerte de Diego Maradona apuntó directamente a la atención que recibió el exfutbolista durante sus últimos días. El abogado, representante de Dalma y Gianinna Maradona, cuestionó a los profesionales de la salud imputados y puso en discusión si el equipo médico habría actuado de la misma manera si el paciente hubiera sido cualquier otra persona.

“¿Si no era Maradona y era cualquier ciudadano en una clínica, lo dejaban morir abandonado en un colchón como lo dejaron a él?”, fue la pregunta que trascendió durante la intervención del letrado, en una causa que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte del ídolo, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

El cuestionamiento al equipo médico

Durante sus alegatos, Burlando sostuvo que los acusados conocían el deterioro de la salud de Maradona y que, pese a las señales de alarma, no habrían tomado las medidas necesarias para evitar el desenlace fatal.

El abogado describió la atención recibida por el exfutbolista como una situación de abandono y cuestionó la falta de controles y de intervención médica durante la internación domiciliaria en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre.

La querella planteó que existieron acciones y omisiones que, según su interpretación de las pruebas, pudieron haber evitado la muerte. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser evaluadas por el tribunal.

Los pedidos de condena de Burlando

En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, el abogado pidió 15 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 12 para Nancy Forlini, coordinadora médica, y 10 para la psiquiatra Agustina Cosachov. Para el psicólogo Carlos Díaz solicitó cinco años, mientras que para los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni pidió cuatro años y medio.

La querella sostuvo que los principales acusados debían responder por homicidio simple con dolo eventual, mientras que atribuyó homicidio culposo a otros integrantes del equipo de atención.

Los pedidos de pena no constituyen una condena: la responsabilidad de cada imputado deberá ser determinada por los jueces a partir de las pruebas y los argumentos presentados por las partes.

Una causa que busca establecer responsabilidades

El juicio analiza la atención médica que recibió Maradona durante las semanas previas a su muerte. Las acusaciones cuestionan la organización de la internación domiciliaria, el seguimiento de su estado clínico y las decisiones tomadas frente al deterioro de su salud.

Las defensas, por su parte, tienen la posibilidad de responder a los planteos de las querellas y sostener sus propias explicaciones sobre el fallecimiento.

La pregunta de Burlando resume el eje de su acusación: si hubo señales que advertían sobre el riesgo que corría Maradona y si quienes estaban a cargo de su atención actuaron de acuerdo con sus responsabilidades profesionales. La decisión final quedará en manos del tribunal.