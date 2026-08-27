El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanudará este jueves en los Tribunales de San Isidro, luego de la polémica generada por un error en la documentación médica utilizada durante la investigación. Tres profesionales que integraron la Junta Médica deberán volver a declarar ante el tribunal.

Los médicos citados son Hernán Trimarchi, perito nefrólogo; Gustavo Di Niro, perito cardiólogo; y Fernando Cairo, perito hepatólogo. Los tres participaron de la junta que analizó el estado de salud de Maradona y elaboró conclusiones sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

La nueva audiencia estará marcada por la confirmación de Swiss Medical de que se produjo una confusión en la documentación entregada a los especialistas. La empresa reconoció que, por error, proporcionó estudios correspondientes a Don Diego, el padre de Maradona, en lugar de los de su hijo.

El descubrimiento generó un fuerte impacto en el proceso judicial porque las conclusiones de la Junta Médica constituyen una de las pruebas centrales para los acusadores. Ahora deberá determinarse hasta qué punto el error afectó el análisis realizado por los especialistas y las conclusiones que fueron incorporadas al expediente.

La situación también abrió un nuevo frente para los siete profesionales de la salud que están acusados por la muerte del exfutbolista. Algunas de las defensas ya analizan plantear nulidades y cuestionar la validez de las conclusiones de la Junta Médica a partir de la documentación equivocada.

La jornada de este jueves será, por lo tanto, clave para conocer qué explicación brindan los tres especialistas y cuánto puede modificar el error reconocido por Swiss Medical el desarrollo del debate.

El juicio busca determinar las responsabilidades de los profesionales que participaron de la atención de Maradona durante sus últimos días de vida. El exfutbolista murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras se recuperaba en una vivienda de Tigre tras una cirugía por un hematoma subdural.

La investigación judicial apunta a establecer si hubo negligencia médica y si las decisiones adoptadas por los profesionales acusados tuvieron relación con el deterioro y posterior fallecimiento del ídolo argentino.