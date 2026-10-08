El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó este jueves 8 de octubre en una etapa decisiva. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren comenzaron sus alegatos finales ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, donde expondrán las conclusiones de la investigación y deberán definir los pedidos de condena para los siete profesionales de la salud imputados.

Después de meses de audiencias y declaraciones testimoniales, el proceso judicial avanza hacia su resolución. La Fiscalía sostiene que la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, estuvo vinculada con deficiencias en la atención médica que recibió durante su internación domiciliaria.

Los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, la representante de la empresa de medicina prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos llegaron al debate acusados de homicidio simple con dolo eventual.

Durante sus exposiciones, los representantes del Ministerio Público Fiscal buscarán demostrar las presuntas responsabilidades de los profesionales en el tratamiento que recibió Maradona durante sus últimos días. La acusación se centra en las condiciones de la internación domiciliaria, la supervisión de su estado de salud y las decisiones adoptadas por quienes estaban a cargo de su atención.

La etapa de producción de pruebas concluyó luego de más de cinco meses de declaraciones, durante los cuales comparecieron médicos, especialistas, familiares y otros testigos. Entre los puntos que generaron controversia estuvieron las conclusiones de los peritajes médicos y las irregularidades detectadas en parte de la documentación clínica incorporada al expediente.

Los fiscales cuentan con un máximo de cuatro horas para presentar sus conclusiones ante los magistrados. Una vez finalizada su intervención, será el turno del abogado querellante Eduardo Ramírez, representante de Diego Junior, quien también expondrá su postura sobre las responsabilidades de los imputados.

El juicio continuará posteriormente con las presentaciones de las defensas. Una vez concluidos los alegatos y las últimas instancias procesales, el tribunal deberá determinar si existen responsabilidades penales por la muerte del ídolo argentino y dictar su veredicto.