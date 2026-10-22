El Gobierno argentino solicitó este miércoles 21 de octubre una prórroga de 30 días ante la Corte Suprema de Estados Unidos para responder al recurso presentado por los fondos demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. La medida podría extender los plazos de una causa millonaria que, pese a los recientes fallos favorables al país, todavía no tiene una resolución definitiva.

La presentación busca postergar hasta el 2 de diciembre el vencimiento del plazo para que la defensa argentina conteste el pedido de revisión impulsado por Burford Capital, el fondo que financia el litigio. Los demandantes pretenden revertir la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto una condena de 16.100 millones de dólares contra el Estado nacional.

El pedido se conoció pocas horas después de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, formalizara la anulación de la sentencia que había dictado en septiembre de 2023. Aquella resolución obligaba a la Argentina a pagar una indemnización que, con los intereses acumulados, superaba los 18.000 millones de dólares.

Sin embargo, en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la condena y falló a favor del país. Ahora, Preska acató esa decisión y dejó sin efecto su sentencia original.

Qué pasará con el juicio por YPF tras el pedido de Argentina

La solicitud de prórroga no modifica el resultado favorable obtenido por la Argentina ni significa que el juicio haya terminado. Se trata de una extensión de los plazos procesales para que el Gobierno presente sus argumentos frente al recurso extraordinario de los demandantes.

El abogado Sebastián Soler explicó que este tipo de solicitudes son habituales en la Justicia estadounidense y recordó que Burford Capital también había pedido y obtenido una extensión similar para presentar su recurso.

Por su parte, el analista Sebastián Maril señaló que, si la Corte concede los 30 días adicionales, la Argentina podrá presentar su respuesta hasta el 2 de diciembre. Este nuevo cronograma reduciría las posibilidades de que el máximo tribunal estadounidense tome una decisión antes de que termine 2026.

Una vez recibido el escrito argentino, los nueve jueces de la Corte Suprema deberán determinar si aceptan revisar el caso. Si rechazan la presentación de los demandantes, quedará firme el fallo favorable al Estado nacional. En cambio, si deciden intervenir, se abrirá una nueva etapa judicial.

Cómo comenzó el conflicto por la expropiación de YPF

El litigio se originó en 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol.

Los antiguos accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park iniciaron una demanda en Estados Unidos al considerar que el Estado argentino había incumplido determinadas obligaciones establecidas en el estatuto de la compañía.

El proceso judicial avanzó durante más de una década y derivó en la condena millonaria dictada por Preska en 2023, posteriormente revocada por la Cámara de Apelaciones.

Mientras se aguarda una definición de la Corte Suprema estadounidense, Burford Capital también mantiene abierta una vía de reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial.

De esta manera, aunque la Argentina consiguió revertir la condena de 16.100 millones de dólares, el conflicto judicial por la estatización de YPF todavía continúa abierto.