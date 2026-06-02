La Justicia de Estados Unidos volvió a emitir una resolución favorable para la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido presentado por Burford Capital para que el pleno del tribunal revisara la sentencia que, en marzo pasado, dejó sin efecto una condena multimillonaria contra el país.

La decisión fue adoptada mediante una resolución breve firmada por la secretaria del tribunal, Catherine O’Hagan Wolfe. De esa manera, quedó descartada la denominada revisión “en banc”, un mecanismo excepcional mediante el cual todos los jueces de la Cámara pueden volver a analizar un caso ya resuelto por una sala.

Burford Capital es el principal demandante en la causa iniciada por accionistas de YPF tras la expropiación de la petrolera en 2012. En primera instancia había obtenido un fallo favorable de la jueza Loretta Preska, quien condenó a la Argentina a pagar cerca de 18.000 millones de dólares.

Sin embargo, el 27 de marzo pasado, la Cámara de Apelaciones revocó esa sentencia y dejó sin efecto una condena que superaba los 16.000 millones de dólares más intereses. Se trató del mayor juicio que enfrentaba la Argentina en tribunales extranjeros y una de las demandas más importantes presentadas en Estados Unidos contra un Estado soberano.

En aquella resolución, los jueces concluyeron que la Ley de Expropiación aprobada por el Congreso argentino en 2012 prevalecía sobre el estatuto de la compañía. Además, sostuvieron que los reclamos de los accionistas no podían prosperar bajo los términos planteados y rechazaron las acciones iniciadas contra el Estado argentino y contra YPF.

Tras el fallo de marzo, Burford solicitó que la totalidad de los integrantes de la Cámara revisara la decisión. Con el rechazo conocido este martes, las alternativas judiciales en Estados Unidos quedaron reducidas a una eventual presentación ante la Corte Suprema.

El exsubprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, señaló que el fondo demandante dispone ahora de 90 días para intentar ese recurso. También recordó que Burford había anticipado su intención de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación afirmaron que la nueva resolución representa un respaldo a la estrategia jurídica sostenida por la Argentina durante el proceso de apelación. Según indicaron, el resultado reafirma la sentencia favorable obtenida por el país y constituye un nuevo avance en la defensa de los intereses del Estado nacional.

Por su parte, el presidente de YPF, Horacio Marín, sostuvo que la decisión judicial evita para la Argentina un desembolso multimillonario y permite a la compañía continuar con sus planes de crecimiento e inversión. Según expresó, el fallo aporta previsibilidad para el desarrollo de los proyectos estratégicos de la empresa.

Con esta resolución, el litigio sumó un nuevo capítulo favorable para la Argentina, aunque el caso aún podría continuar en otras instancias internacionales impulsadas por los demandantes.