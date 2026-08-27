Crece la incertidumbre alrededor de Julián Álvarez. El delantero argentino volvió a ausentarse este jueves del entrenamiento del Atlético de Madrid y ya son dos los días consecutivos en los que no participa de las prácticas del equipo dirigido por Diego Simeone.

Según informó el club, el atacante atraviesa una indisposición física, la misma razón por la que no había participado del entrenamiento del miércoles. Su ausencia llega en un momento especialmente delicado, debido a la tensión que existe por su futuro profesional.

La situación también genera dudas respecto de su presencia en el próximo partido del Atlético. El equipo madrileño enfrentará a Sevilla este sábado y, por las dos jornadas consecutivas sin entrenarse, Julián aparece como una incógnita para ese encuentro. Simeone, además, tampoco cuenta con Alexander Sørloth, quien se encuentra lesionado.

El contexto en torno al delantero argentino está marcado por su deseo de cambiar de club. Barcelona mantiene su interés en contratarlo y su presidente, Joan Laporta, volvió a manifestar públicamente que el club catalán quiere concretar su llegada. El Atlético, sin embargo, mantiene una postura firme y decidió no negociar con el Barcelona por el futbolista.

El Consejo de Administración del Atlético ratificó este jueves que no negociará el traspaso de Julián con Barcelona. La institución sostuvo que no existió ni existirá una conversación con el club catalán por la transferencia y afirmó que las negociaciones deben desarrollarse de manera ética y profesional.

El conflicto escaló en las últimas semanas y también generó malestar entre los hinchas del Atlético. Julián fue abucheado por parte de la afición luego de su regreso al campo ante Villarreal, en un contexto en el que se conoció su intención de salir del club.

Mientras tanto, el mercado de pases continúa abierto y todavía existe incertidumbre sobre el futuro del delantero argentino. Barcelona aparece como su principal deseo, aunque el Atlético se niega a negociar su salida y también existe interés de otros clubes, entre ellos Arsenal.