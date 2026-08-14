Julián Álvarez no fue convocado por Diego Simeone para el partido que Atlético de Madrid disputará ante Olympique de Marsella y su ausencia volvió a poner el foco sobre el futuro del delantero argentino.

Si bien la explicación inicial está vinculada a que el futbolista apenas lleva cinco días de entrenamientos, el trasfondo de la decisión sería mucho más profundo. Según trascendió, La Araña le manifestó al entrenador que no tiene ganas de continuar vistiendo la camiseta rojiblanca.

A esto se suma que su entorno solicitó una reunión urgente con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, con el objetivo de avanzar en una posible salida rumbo al Barcelona.

La situación que preocupa al Atlético

La lista de convocados para viajar a Marsella dejó afuera a varios jugadores que se reincorporaron esta semana. Entre ellos estuvieron Julián, Alexander Sørloth, por lesión, y los internacionales Álex Baena, Marcos Llorente y Juan Musso.

Sin embargo, la situación del argentino es la que genera mayor preocupación dentro del club. Simeone considera a Julián una pieza fundamental de su equipo, pero el delantero mantendría firme su deseo de cambiar de aire.

El Atlético debutará en la Liga el próximo 19 de agosto como local frente al Málaga. En principio, los internacionales deberían estar disponibles para ese encuentro si no presentan inconvenientes físicos.

La reacción de los hinchas, otro factor

En el club también siguen de cerca la posible reacción de los hinchas rojiblancos. La situación recuerda al caso de João Félix, quien expresó públicamente su intención de abandonar el equipo y recibió fuertes críticas de los aficionados.

Mientras tanto, la reunión entre el entorno de Julián y Gil Marín aparece como un punto clave para definir el futuro de La Araña. El Barcelona es el destino que pretende el delantero, aunque la operación todavía debe destrabarse.