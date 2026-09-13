Julián Álvarez encendió las alarmas en Atlético de Madrid. El delantero argentino no pudo completar el entrenamiento de este sábado y se retiró de la práctica por molestias físicas, por lo que su presencia en el próximo partido quedó en duda.

El equipo dirigido por Diego Simeone se prepara para enfrentar a la Real Sociedad en San Sebastián por una nueva fecha de LaLiga. El cuerpo técnico tenía previsto que el argentino pudiera volver a ser titular, pero el inconveniente físico modificó los planes y ahora deberán esperar su evolución.

La situación genera preocupación porque Álvarez viene de disputar un partido completo ante Liverpool por la Champions League en Anfield, donde el Atlético cayó 2-1. Fue su primera aparición completa desde la final de la Copa del Rey disputada en abril.

El delantero todavía no atraviesa su mejor momento físico y el club deberá evaluar si está en condiciones de jugar o si será preservado. La decisión dependerá de los resultados de las pruebas médicas y de cómo responda durante las próximas horas.

La posible ausencia de Julián representa un nuevo problema para Simeone, que también cuenta con bajas en el ataque. Alexander Sørloth continúa lesionado y el entrenador deberá analizar alternativas para afrontar el compromiso ante la Real Sociedad.

El Atlético llega además con la necesidad de recuperarse en LaLiga después de la derrota 3-0 frente al Athletic Club. Por eso, la disponibilidad de Álvarez será seguida de cerca por el cuerpo técnico antes de definir el equipo.