Julián Álvarez volvió este domingo a entrenarse junto al plantel del Atlético de Madrid después de varios días de ausencia y en medio de la incertidumbre sobre su futuro. La reaparición del delantero argentino se produjo a solo dos días del cierre del mercado de pases europeo.

La “Araña” no había participado de los entrenamientos del miércoles y jueves debido a una “indisposición”, según informó oficialmente el club. El viernes realizó tareas en soledad junto a un preparador físico y posteriormente quedó afuera de la convocatoria para enfrentar al Sevilla.

Sin el delantero argentino, el conjunto dirigido por Diego Simeone consiguió este sábado una victoria por 3-1 como visitante frente al equipo andaluz.

Un día después, Álvarez regresó al trabajo colectivo y se entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros. Durante los minutos de la práctica abiertos a la prensa, el campeón del mundo fue visto cerca de Cristian “Cuti” Romero, compañero en la Selección Argentina.

Qué pasará con el futuro de Julián Álvarez

El regreso a los entrenamientos ocurre mientras se acerca el cierre de un mercado de pases que tuvo al argentino como uno de sus principales protagonistas.

Barcelona manifestó su interés por incorporarlo, pero Atlético de Madrid mantiene una postura firme y aseguró públicamente que no negociará al delantero con el conjunto catalán.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, fue contundente al respecto y afirmó que la institución no tiene intención de negociar con Barcelona.

Otra alternativa que apareció durante las últimas semanas fue Arsenal. El conjunto inglés estaría dispuesto a realizar una importante inversión por el argentino, aunque esa posibilidad no sería la prioridad del delantero.

Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional del Atlético, también se refirió a la situación y sostuvo que el plan de la institución es contar nuevamente con el futbolista para el próximo compromiso de La Liga.

Álvarez tiene contrato con Atlético de Madrid hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 150 millones de euros. Con el mercado europeo a punto de cerrar, su regreso a los entrenamientos fortalece la posibilidad de que continúe bajo las órdenes de Simeone, aunque las próximas horas serán decisivas.