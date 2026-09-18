Argentina consiguió dos medallas de oro durante la jornada de este viernes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Julián Gutiérrez se impuso en rifle de aire a 10 metros y Julieta Benedetti ganó la prueba femenina de ciclismo de ruta.

La definición del tirador argentino fue ajustada porque terminó la final con 247,4 puntos, apenas cuatro décimas por encima del chileno Daniel Vidal. Vidal obtuvo 247,0 unidades y se quedó con la medalla de plata.

El podio del tiro tuvo además presencia argentina con Alexis Eberhardt. El deportista consiguió la medalla de bronce con 225,4 puntos.

Oro en ciclismo

Julieta Benedetti se quedó con la prueba de ruta femenina con un tiempo de 2:47:47. La argentina terminó por delante de la colombiana Lina Hernández y la boliviana Elizabeth Vásquez, quienes completaron el podio con el mismo registro.

La jornada también tuvo una destacada actuación de Maribel Aguirre, quien finalizó quinta. La chilena Catalina Soto ocupó el sexto lugar, también con el tiempo registrado por la ganadora.

Entre las restantes argentinas, Ludmila Mange terminó en el puesto 25 con 2:47:51. Valentina Luna fue 32ª con 2:48:01, mientras que Abril Garzón y Sofía Martelli finalizaron 35ª y 36ª, respectivamente.

Santa Fe 2026

Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollan del 12 al 26 de septiembre de 2026. Rosario, Santa Fe capital y Rafaela son las principales sedes del certamen, que reúne a más de 4.000 atletas de 15 países.

La competencia cuenta con 43 deportes y 60 disciplinas. Además, 26 disciplinas otorgan clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Con los triunfos de Gutiérrez y Benedetti, Argentina sumó dos nuevas medallas doradas durante una jornada con protagonismo nacional en Santa Fe 2026.