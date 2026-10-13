Julieta Prandi anunció este lunes su separación de Emanuel Ortega, a menos de un mes de haberse casado. La modelo y conductora confirmó la ruptura a través de una historia de Instagram, en la que explicó que decidió ponerle fin a una relación que había comenzado seis años atrás.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Prandi en el comienzo del mensaje.

La noticia generó sorpresa debido a la cercanía con el casamiento civil de la pareja, celebrado el 15 de septiembre en San Isidro, en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos.

La frase que despertó interrogantes

En su comunicado, la conductora explicó que decidió hacer pública la separación para evitar que circularan versiones sobre los motivos de la ruptura. Sin embargo, una frase de su mensaje llamó especialmente la atención y abrió interrogantes entre sus seguidores.

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, expresó.

Prandi no brindó detalles específicos sobre las razones que la llevaron a tomar la decisión. Por el contrario, dejó en claro que no tenía intención de profundizar públicamente sobre lo ocurrido y pidió que se respete su intimidad.

“Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, concluyó.

Una historia de amor de seis años

La relación entre Prandi y Ortega comenzó en 2020, durante la pandemia, y se consolidó a lo largo de los años. Después de mantener el vínculo con un perfil relativamente reservado, ambos decidieron formalizarlo con una boda civil en septiembre de este año.

La ceremonia se realizó en San Isidro y reunió a un grupo reducido de allegados. En aquel momento, la pareja había expresado su felicidad por el paso que acababa de dar.

Ahora, poco menos de un mes después de la boda, la conductora confirmó el final de la relación. Hasta el momento, ninguno de los dos brindó precisiones adicionales sobre los motivos de la separación.