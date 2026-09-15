Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron un nuevo paso en su historia de amor y se casaron este martes en una ceremonia íntima realizada en el Registro Civil de San Isidro. La pareja eligió celebrar rodeada de un grupo reducido de familiares y amigos, lejos de una boda multitudinaria.

El casamiento llegó después de varios años de relación. El vínculo entre la modelo y el músico comenzó en 2020, durante la pandemia, a partir de conversaciones por Instagram. Poco después se encontraron personalmente, iniciaron una relación y terminaron apostando por la convivencia y una vida en común.

Antes de ingresar al Registro Civil, ambos se mostraron emocionados por el momento. Prandi aseguró que atravesaba la jornada con mucha paz y amor, mientras que Ortega destacó la felicidad por formalizar una relación que ya estaba consolidada.

“Es un momento esperado, querido y elegido”, resumió Prandi al referirse a la decisión de pasar por el Civil.

Una boda con apenas 36 invitados

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la cantidad de invitados. La pareja decidió mantener la ceremonia prácticamente en secreto y convocó solamente a 36 personas.

Entre los presentes estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar, padres del músico. De los hermanos de Emanuel, Martín Ortega fue quien estuvo presente durante la ceremonia civil.

Prandi contó después del casamiento que avisaron con muy poca anticipación porque querían preservar el carácter familiar del encuentro y evitar una exposición mayor.

La conductora eligió para la ocasión un traje blanco de seda, acompañado por un top del mismo tono, mientras que Ortega apostó por un look más descontracturado. Prandi también llevó un ramo especialmente preparado y unos aros azules que le había regalado una amiga.

La historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La relación comenzó en pleno aislamiento de 2020. Primero intercambiaron mensajes a través de redes sociales y luego comenzaron las llamadas a distancia. Finalmente, el 13 de agosto de ese año tuvieron su primer encuentro presencial.

Con el paso del tiempo decidieron convivir y formar una familia ensamblada. Aunque mantuvieron buena parte de su relación lejos de la exposición mediática, Prandi habló en varias oportunidades del acompañamiento que recibió de Ortega durante etapas importantes de su vida.

Tras firmar la libreta, la modelo explicó que el matrimonio no modificaba el vínculo cotidiano que ya tenían, pero que para ella representaba un gesto simbólico y también un deseo personal.

Además, fue Ortega quien tomó la iniciativa y le propuso casamiento.

¿Dónde será la luna de miel?

Después del Civil, la pareja ya comenzó a pensar en la luna de miel. El destino elegido será Miami, aunque el viaje deberá esperar algunas semanas.

Antes tienen un compromiso importante: la ceremonia de los Martín Fierro de la Radio, prevista para el 6 de octubre. Una vez finalizado el evento, Prandi y Ortega planean realizar el viaje para celebrar esta nueva etapa de su relación.