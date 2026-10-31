El exministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, cumple su arresto domiciliario en una lujosa propiedad valuada en 1,5 millones de dólares. Se trata de una chacra de casi cinco hectáreas ubicada en un exclusivo barrio privado de Zárate, provincia de Buenos Aires, que cuenta con pileta, laguna privada, cancha de fútbol, caballerizas y espacios destinados a la cría de aves.

Según reveló una investigación de TN, el exfuncionario kirchnerista, de 76 años, permanece en el country Puerto Panal, a orillas del río Paraná, donde reside junto a su esposa, Alejandra Minnicelli. La propiedad se encuentra a unos 102 kilómetros del Obelisco y es una de las más extensas del complejo residencial.

De Vido recibió el beneficio de la prisión domiciliaria el pasado 11 de mayo, después de permanecer menos de seis meses detenido en el penal de Ezeiza. La decisión judicial estuvo vinculada con su edad y sus problemas de salud, entre ellos diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Cómo es la mansión donde cumple su condena

La propiedad tiene una casa principal de aproximadamente 600 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en dos plantas, con vista a una laguna privada. Además, cuenta con amplios jardines, fuentes ornamentales, senderos y puentes que atraviesan distintos sectores del terreno.

Entre sus instalaciones se destacan una pileta, una cancha de fútbol, caballerizas, un vivero, una huerta y numerosos árboles frutales. El predio también tiene sectores especialmente acondicionados para animales.

Uno de los aspectos que llamó la atención es la presencia de un aviario donde el exministro desarrolla su afición por la cría de palomas, canarios y guacamayos. Según informó TN, también dispone de espacios para caballos y se lo vinculó con actividades recreativas como el uso de cuatriciclos.

El valor estimado de la propiedad alcanza los 1,5 millones de dólares, de acuerdo con fuentes de la zona citadas por el medio nacional.

Por qué Julio De Vido está condenado

El exministro fue condenado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra una formación detenida en la estación terminal. El siniestro provocó 52 muertes.

La sentencia de cuatro años de prisión quedó firme después de la intervención de la Corte Suprema de Justicia, lo que permitió avanzar con su detención en noviembre de 2025.

Sin embargo, tras los planteos de su defensa por su estado de salud, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió el arresto domiciliario en mayo de 2026. Los jueces consideraron que no estaba suficientemente garantizada la atención médica requerida dentro del establecimiento penitenciario.

Las otras causas judiciales que enfrenta

Además de la condena firme por la tragedia de Once, De Vido acumula otras cuatro sentencias condenatorias que todavía no adquirieron firmeza.

Entre ellas aparecen las investigaciones por Skanska, Odebrecht, la importación de gas natural licuado y la compra de trenes a España y Portugal. En esos procesos recibió penas de entre tres y cinco años de prisión.

El exfuncionario también enfrenta otras investigaciones judiciales, entre ellas las relacionadas con la causa de los Cuadernos, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y presunto enriquecimiento ilícito.

La difusión de las imágenes de la propiedad donde cumple su condena volvió a poner en discusión las condiciones del arresto domiciliario del exministro, quien continúa privado de su libertad, aunque fuera de un establecimiento penitenciario.