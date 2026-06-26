Justicia federal: el defensor oficial de San Juan, nominado para mudarse a Retiro

La reconfiguración de la Justicia Federal de San Juan sumó un nuevo reto: en las últimas horas, el presidente Javier Milei formalizó la postulación del actual defensor oficial ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de la provincia, Esteban Chervin, para desembarcar en un casillero estratégico de los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.

El pliego, que ya ingresó al Senado de la Nación para su tratamiento en la Comisión de Acuerdos, propone a Chervin para ocupar el cargo de Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Si bien la función es similar, esta postulación representa un salto para la carrera del funcionario, en tanto lo posicionará en el epicentro judicial donde se tramitan las causas de mayor peso político del país.

Volcado más hacia un perfil técnico, Chervin consolidó su carrera en los tribunales de la calle Mitre. Su eventual mudanza a Buenos Aires dejará otro vacío sensible en la representación legal de los sectores vulnerables y los imputados en procesos federales en San Juan.

Un efecto dominó para San Juan

La inminente partida del defensor oficial no será un hecho aislado, en tanto activa activa de inmediato una nueva vacante en el engranaje de la Justicia Federal de la provincia. El TOF local perderá a su principal articulador técnico en la defensa pública, justo en un momento donde la población demanda respuestas institucionales más rápidas.

Los abogados y sectores de poder sanjuaninos saben que cada espacio que se libera en los tribunales nacionales abre una fase donde juegan las influencias. Aseguran que el puesto de defensor oficial ante el TOF requiere un perfil de alta especialización en juicio oral, para investigaciones y procesos complejos.

A juzgar por lo visto, el mecanismo de reemplazo promete ser largo. El Consejo de la Magistratura de la Nación deberá abrir un nuevo concurso público de oposición y antecedentes, un trámite burocrático que suele demorar meses, agregando tensiones al normal funcionamiento del servicio de justicia en la región.

Las otras sillas vacías

Esta nueva baja en la Justicia Federal de San Juan se suma a otras vacancias en puestos de relevancia, lo que -quiérase o no- afecta directamente la agilidad de los fallos.

Actualmente, los despachos más importantes que esperan firmas definitivas son los siguientes:

1) Juzgado Federal N° 2, clave para la administración civil, comercial y contencioso-administrativa, además de la competencia electoral de la provincia. Su interinato permanente dilata decisiones que impactan en las empresas locales, los reclamos contra el Estado nacional y la transparencia de los comicios.

2) Fiscalías Federales de Primera Instancia, los despachos esenciales para impulsar la acción penal y dirigir las investigaciones sobre delitos complejos.

Lo cierto es que la acumulación de cargos subrogantes (suplentes) viene generando un cuello de botella que los círculos jurídicos sanjuaninos observan con cierta preocupación. La salida de Chervin expone una estructura que parece funcionar al límite de sus posibiliades.

Con un nuevo proceso proselitista a corto plazo en el horizonte político, la designación de un magistrado con competencia electoral parece ser una de las prioridades que no pueden esperar demasiado tiempo más.