El reclamo por el crimen de Camila Vecchiarello llegará este viernes a Rosario, su ciudad natal. La familia de la joven de 26 años convocó a una marcha para exigir justicia, días después de que el único imputado por el femicidio quedara con un año de prisión preventiva.

La movilización se realizará este viernes 18 de septiembre, a las 18, en la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de Córdoba y Buenos Aires, en pleno centro rosarino. Familiares, amigos y allegados esperan acompañar el pedido de justicia que comenzó en San Juan tras conocerse la muerte de la joven.

Camila era oriunda de Rosario y se encontraba en Barreal mientras se formaba para ingresar a Gendarmería Nacional. Su muerte generó una fuerte conmoción en Calingasta, donde durante los últimos días se realizaron distintas manifestaciones en Barreal, Tamberías y Villa Calingasta.

Una remera para acompañar el pedido de justicia

En medio de la convocatoria, la familia también difundió en redes sociales una remera confeccionada en memoria de Camila. La prenda lleva la frase “Justicia por Camila” junto a una fotografía de la joven vestida con el uniforme de Gendarmería. La imagen comenzó a viralizarse como símbolo del reclamo impulsado por sus familiares y allegados.

La marcha se realizará después de que la Justicia de San Juan ordenara un año de prisión preventiva para Carlos Gonzalo Rivero, esposo de Camila y único imputado en la causa. Está acusado de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras la investigación tendrá un plazo inicial de 12 meses.

Camila fue encontrada sin vida durante la madrugada del domingo 13 de septiembre en el departamento que compartía con Rivero en Barreal. Según la investigación fiscal, presentaba múltiples heridas de arma blanca. En la audiencia de formalización también se conoció que la joven estaba embarazada al momento de su muerte.

Tras la autopsia y las pericias correspondientes, sus restos fueron entregados a su familia y trasladados a Rosario, donde recibió el último adiós. Ahora, sus seres queridos volverán a reunirse en las calles para mantener activo el pedido de justicia.