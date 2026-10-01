La compañía australiana Lake Resources obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto de litio Kachi, ubicado en el departamento Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca. La autorización fue otorgada por el Ministerio de Minería provincial tras completar el proceso de consulta pública y las evaluaciones de los organismos intervinientes, según confirmó la empresa.

La DIA es el permiso ambiental principal que otorgan las autoridades provinciales. En este caso, corresponde a la etapa de explotación del yacimiento y constituye uno de los requisitos regulatorios más importantes que necesitaba la compañía para avanzar hacia la construcción. Su obtención no significa que Kachi haya entrado en producción ni que la empresa haya tomado la decisión final de inversión, pero sí marca el cierre de la etapa de permisos y el inicio de la ingeniería de detalle.

Qué es la fase FEED

Con la DIA asegurada, Lake Resources avanza hacia la etapa de Front-End Engineering Design (FEED), la ingeniería de definición previa a la construcción. Esta fase, que se desarrollará junto a las firmas especializadas Hatch y Lilac Solutions, tiene como objetivo profundizar el diseño de los componentes civiles, estructurales, mecánicos y eléctricos de la primera etapa productiva.

El trabajo se basará en el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) y su posterior actualización. Durante el FEED, la compañía también avanzará en la selección y contratación de equipos de largo plazo de entrega, la integración de proveedores y la planificación de las obras tempranas. La documentación técnica que surja de esta etapa será utilizada en las conversaciones de financiamiento que la empresa mantiene con los bancos asesores Citi y J.P. Morgan, agencias de crédito a la exportación y potenciales socios estratégicos.

La tecnología DLE y el uso del agua

El modelo operativo de Kachi se destaca por la incorporación de la tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE) provista por Lilac Solutions. Se trata de un sistema diseñado para reducir el impacto sobre los recursos hídricos: según la empresa, permite reinyectar más del 99% de la salmuera procesada al acuífero de origen, preservando el equilibrio hidrogeológico del salar.

El proyecto contempla una capacidad de producción inicial de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE), con una vida útil estimada de 25 años respaldada por un recurso total de 11,1 millones de toneladas de LCE.

El aporte a Catamarca y el camino al RIGI

Como parte de los compromisos asumidos tras la aprobación ambiental, Lake Resources realizará un aporte de US$1 millón al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de Catamarca. El desembolso se hará en cuotas entre octubre de 2026 y junio de 2027 y estará destinado a obras de infraestructura comunitaria en la región.

En paralelo, la compañía confirmó que ultima los detalles técnicos para presentar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según señaló la empresa, el proceso de preparación está en una etapa avanzada y busca potenciar el atractivo del proyecto ante potenciales socios globales.

"Tener nuestra DIA eleva nuestra posición en las negociaciones comerciales con posibles socios estratégicos, compradores y agencias de crédito a la exportación mientras trabajamos hacia la ejecución comercial", afirmó David Dickson, CEO de Lake Resources.

El proyecto Kachi se encuentra sobre el Salar de Carachi Pampa, en la Puna catamarqueña, y está diseñado para producir carbonato de litio destinado al mercado de baterías. La aprobación ambiental llega después de una audiencia pública realizada el 27 de agosto en El Peñón, que fue la última instancia oral del procedimiento iniciado a fines de julio.