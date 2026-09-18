Juan José “Kanki” Orrego empieza a dejar señales sobre cómo imagina la continuidad del oficialismo en Santa Lucía después de diciembre de 2027. El intendente, que transita su segundo mandato, sostuvo que las obras que lleva adelante el municipio forman parte de una planificación pensada a futuro y admitió que algunas pueden quedar en ejecución cuando termine su gestión.

“Siempre uno deja proyectado y deja iniciativas. Lógicamente, quien gobierna es el que termina tomando las decisiones”, señaló. Y agregó: “Todo lo que nosotros hacemos es con una planificación con mirada al futuro y de crecimiento”.

En ese esquema, Orrego dejó planteada una definición política sobre la sucesión: “Yo creo que al que le toque ser, yo creo que va a continuar con este modelo”. La frase expone su expectativa de que el próximo intendente mantenga la línea de gestión que el oficialismo viene desarrollando en el departamento.

El jefe comunal remarcó que todavía quedan obras y transformaciones por concretar. “Lógicamente, hay muchas cosas que van a faltar por hacer, pero desde donde estuvimos parados, desde el primer día hasta el día de hoy, hemos podido concretar y transformar muchas obras en la parte social, en la parte educativa, en la parte cultural”, afirmó.

Orrego también anticipó que hacia fin de año habrá “una noticia que va a terminar de darle lo que le faltaba a Santa Lucía”, con la intención de consolidar al departamento como un lugar turístico para vecinos y visitantes de toda la provincia.

La mirada sobre 2027 se da en un escenario en el que Santa Lucía deberá definir al sucesor de Orrego, quien no puede acceder a un tercer mandato consecutivo. Entre los que suenan como posibles sucesores está el ministro de Familia Carlos Platero y el presidente del Concejo Juan Manuel Roca.

La encuesta con los vecinos para tomar decisiones

La planificación que defiende Orrego también se apoya en una dinámica de gestión que, según explicó, busca consultar a los vecinos antes de modificar la organización de los barrios.

“Nosotros somos muy de territorio, caminamos mucho, vamos escuchando a los vecinos, trabajamos mucho con los concejales”, explicó. En ese marco, contó que algunas propuestas surgidas en conversaciones con habitantes del departamento son sometidas a evaluación y encuesta.

Puso como ejemplo un eventual cambio de sentido de circulación de calles. “Una sugerencia la vamos a evaluar, la vamos a encuestar, y si están los vecinos que realmente aceptan la idea, vamos a poder cambiar este sentido”, dijo.

Para Orrego, la consulta responde a una lógica concreta: “Quien habita y transita todos los días son los vecinos”. El objetivo, señaló, es ordenar el tránsito frente al crecimiento de Santa Lucía, el desarrollo del corredor industrial y el aumento del movimiento vehicular asociado a nuevas empresas y emprendimientos.