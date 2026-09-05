Kapanga ya está en San Juan y, antes de reencontrarse con sus fanáticos, decidió hacer una parada gastronómica que no pasó desapercibida. Los integrantes de la histórica banda aprovecharon el almuerzo para probar punta de espalda acompañada de empanadas.

La propia banda compartió en sus redes sociales parte de la experiencia, que incluyó un divertido intercambio con el dueño del lugar. Los músicos llegaron con apetito después del viaje y bromearon al encontrarse con la comida preparada para recibirlos.

“Menos mal que prepararon todo esto”, expresaron entre risas mientras se disponían a probar los platos.

La recorrida se produjo durante las horas previas al recital que Kapanga brindará este viernes 4 de septiembre en Hugo Espectáculos, como parte de la Gira Cuyo 2026.

Kapanga celebra sus 30 años en San Juan

La llegada a la provincia forma parte de la gira con la que Kapanga celebra sus tres décadas de trayectoria. La banda encabezada por Martín “Mono” Fabio viene recorriendo diferentes puntos del país con un espectáculo que repasa algunas de las canciones más reconocidas de su carrera.

El show combina los sonidos que caracterizaron al grupo desde sus comienzos, con una mezcla de rock, ska, cuarteto y el humor que se convirtió en una de sus marcas registradas.

Antes de que llegue el momento de la música, los integrantes aprovecharon su paso por San Juan para cumplir con una parada obligada: probar algunos de los sabores característicos de la provincia.