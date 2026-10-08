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Cultura > Espectáculos

Karina La Princesita vuelve a San Juan y prepara una noche llena de clásicos

Karina La Princesita se presentará el 8 de noviembre en Hugo Espectáculos, con clásicos de su carrera y entradas anticipadas.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Karina La Princesita volverá a San Juan el 8 de noviembre con sus clásicos.

Karina “La Princesita” volverá a presentarse en San Juan el 8 de noviembre, con un espectáculo en Hugo Espectáculos, donde repasará parte de sus canciones más reconocidas dentro de la música tropical argentina. La cantante llegará a la provincia con una agenda activa y en una etapa de renovación de su carrera.

La presentación será en el local de calle España 70 sur. Las entradas anticipadas estarán disponibles de manera presencial en Hoffman Instrumentos y Farmacia San Pantaleón, además de la venta online a través de Entradaweb.

La propuesta incluirá canciones como “Con la misma moneda”, “Corazón mentiroso”, “Sin vergüenza” y “Díganle”, temas que forman parte del repertorio con el que la artista construyó su trayectoria en la escena tropical.

Una carrera que sigue en movimiento

El regreso de Karina a San Juan se producirá mientras la cantante sostiene una agenda de presentaciones en distintos puntos del país y amplía su participación en otros espacios vinculados con la música y la televisión.

Recientemente, formó parte de los especiales televisivos emitidos por El Nueve para anunciar a los nominados de la primera edición de los Martín Fierro de la Música. Allí compartió espacio con figuras como Daniel Gómez Rinaldi y Nara Ferragut.

La participación se sumó a una etapa en la que la artista también expuso aspectos de su recorrido profesional y de las dificultades que atravesó durante sus primeros años en la industria tropical.

Los comienzos y el ritmo de las presentaciones

Días atrás, Karina estuvo en el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, donde recordó la exigencia de sus primeros años en la música y las dificultades que enfrentó en un ambiente fuertemente masculinizado.

En ese contexto, contó que durante una etapa llegó a realizar hasta 34 presentaciones en un solo fin de semana. El ritmo de trabajo tuvo consecuencias sobre su salud física y derivó en lesiones en las cuerdas vocales que la llevaron a frenar aquella exigencia.

Ahora, la cantante vuelve a encontrarse con el público sanjuanino en una presentación que combinará sus clásicos con el presente de una carrera que continúa activa.

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