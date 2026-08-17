A casi tres meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional comenzará este miércoles a organizar oficialmente la visita. La primera reunión interdisciplinaria estará encabezada por Karina Milei y contará con funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia y autoridades del Gobierno porteño.

El encuentro está previsto para las 17 y tendrá como objetivo establecer las primeras pautas para la organización logística y los operativos de seguridad. Entre los funcionarios nacionales que participarán se encuentran la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el canciller Pablo Quirno, entre otros.

También estará presente el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, quien comunicará los resultados de la reunión.

Cuándo llegará León XIV

El Vaticano confirmó que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de su primer viaje apostólico por la región desde su elección como Papa. El recorrido también incluirá Uruguay y Perú.

Durante su estadía en el país, el pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. La coordinación general está a cargo de la Cancillería, en conjunto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina.

El Gobierno aseguró que garantizará las condiciones necesarias para concretar la visita y destacó su importancia espiritual e institucional.

Una visita histórica

La llegada de León XIV será la primera visita de un Papa a la Argentina en casi 40 años. El último pontífice que estuvo en el país fue Juan Pablo II, quien realizó una gira pastoral en 1987 y recorrió Buenos Aires y otras diez provincias.

La visita también genera expectativas entre distintos sectores sociales y políticos. Organizaciones vinculadas a la economía popular y al reciclado ya solicitaron mantener un encuentro con el Papa y le propusieron visitar un barrio popular o un centro de reciclado.

De esta manera, el Gobierno comenzará a definir desde esta semana los detalles de una visita que tendrá un fuerte impacto institucional y que requerirá la coordinación entre Nación, la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y las autoridades religiosas.