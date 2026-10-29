La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó en Rosario de la primera Ronda de Negocios RIGI, que reunió a más de 2.500 pymes y 43 grandes proyectos de inversión. Durante la apertura, destacó la importancia de vincular a las grandes empresas con proveedores nacionales y afirmó: “Acá tienen que ganar todos”.

Más de 2.100 reuniones de negocios

El encuentro fue organizado por el Ministerio de Economía de la Nación, con el apoyo de la provincia de Santa Fe, y contempla más de 2.100 reuniones para integrar proveedores nacionales a proyectos de minería, infraestructura e industria. Milei sostuvo que las pymes tienen la oportunidad de sumarse a grandes cadenas mineras, generar negocios, crecer y crear puestos de trabajo.

La apertura contó también con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro. Además, participaron autoridades nacionales y provinciales, gobernadores, cámaras empresariales y referentes del sector productivo.

El empleo y la industria nacional

Santilli destacó la participación de los proveedores argentinos y señaló que las rondas buscan promover negocios, reconstruir la matriz productiva y generar empleo. Como ejemplo de integración, mencionó una empresa minera que cuenta con 413 proveedores nacionales sobre un total de 415.

Por su parte, Caputo calificó el encuentro como un éxito por la participación de más de 2.500 pymes, las 2.100 reuniones organizadas y las 50 rondas previstas. También afirmó que las inversiones anunciadas en el marco del RIGI alcanzan los 210.000 millones de dólares y sostuvo que se generarían 250.000 empleos formales.

El potencial de Santa Fe

Pullaro destacó el vínculo de Santa Fe con los sectores energético y minero, y definió a la provincia como socia estratégica de esas actividades. Además, remarcó la importancia de fortalecer la infraestructura logística y productiva, así como el rol de los puertos para facilitar exportaciones y generar empleo.

La jornada incluye espacios de vinculación empresarial, paneles con gobernadores y representantes de cámaras y operadoras mineras, además de charlas técnicas y presentaciones sobre financiamiento para pymes. En paralelo, se desarrolla la Segunda Mesa Federal Minera, con autoridades nacionales y provinciales.