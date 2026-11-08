El país vive horas de profunda expectativa institucional y espiritual ante un acontecimiento que marcará un hito en la historia contemporánea. Con la confirmación de que todo se encuentra preparado para el arribo del papa León XIV —quien aterriza este domingo a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo—, desde el Gobierno nacional destacaron la intensa labor articulada junto a la Iglesia católica y los equipos técnicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la Provincia de Buenos Aires (PBA) y Córdoba para garantizar el éxito de la visita oficial.

En el marco de los preparativos finales, referentes de las distintas administraciones supervisaron los puntos neurálgicos de las concentraciones públicas, como el Monumento a los Españoles en Palermo, resaltando que la magnitud del evento requirió un nivel de coordinación sin precedentes entre los diferentes niveles del Estado.

Bajo la premisa de priorizar el bien común y la convivencia pacífica, las autoridades remarcaron que el despliegue logístico busca reflejar una imagen de unidad y madurez institucional ante los ojos del mundo.

Desde el Ejecutivo nacional enfatizaron el mensaje de esperanza que envuelve la visita, señalando el deseo compartido de que el paso del Santo Padre por suelo argentino constituya una oportunidad propicia para que la sociedad en su conjunto logre encontrarse en paz, guiados por el espíritu de concordia sintetizado en la máxima de marchar "en una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios".

La llegada del obispo de Roma —la primera de un pontífice al país en casi cuatro décadas— pondrá en marcha un riguroso cronograma que incluirá una ceremonia de bienvenida y audiencia con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, misas multitudinarias en Buenos Aires y Córdoba, además de visitas pastorales de alto contenido social a sectores vulnerables antes de su partida rumbo a Perú.