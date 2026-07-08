El Gobierno nacional volvió a reunir este miércoles a la mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de definir las prioridades legislativas para las próximas semanas y coordinar las negociaciones con gobernadores y aliados parlamentarios.

El encuentro se realizó en la Casa Rosada y marcó el primero tras los cambios recientes en el gabinete. Diego Santilli participó por primera vez como jefe de Gabinete y Fabián Fernández debutó como secretario de Comunicación. La reunión también fue la primera sin la participación de Manuel Adorni.

Entre los principales temas abordados figuró el proyecto de Inocencia Fiscal, cuya nueva versión fue elaborada tras consultas con colegios y asociaciones de contadores. En el oficialismo estiman que el debate parlamentario comenzará durante la segunda quincena de julio.

Además, los funcionarios repasaron el cronograma de otros proyectos que forman parte de la agenda legislativa, entre ellos la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, prevista para ser tratada en el Senado el próximo 16 de julio, la reforma electoral y las modificaciones al régimen de zonas frías, que serían debatidas en agosto.

La mesa política también analizó el estado de las negociaciones con los gobernadores para reunir los apoyos necesarios en el Congreso. En ese marco, Diego Santilli informó sobre las reuniones mantenidas con mandatarios provinciales y el avance de los contactos para impulsar la reforma electoral.

Durante el encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un informe sobre la evolución de distintos indicadores económicos y repasó el estado de las reformas que el Gobierno trabaja junto al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, entre ellas los cambios previstos para la carta orgánica del Banco Central.

La reunión se desarrolló bajo la conducción de Karina Milei y contó con la participación de Santilli, Caputo, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt, Fabián Fernández, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y otros funcionarios del oficialismo.

Tras el encuentro, el presidente Javier Milei viajó a Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia, donde también estuvieron presentes gobernadores de distintas provincias, entre ellos el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego.