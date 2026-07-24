En una aparición poco habitual, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó un mensaje institucional en el que llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las provincias. La funcionaria participó de la firma de un convenio mediante el cual la Nación delegó a Santa Fe la administración de la Ruta Nacional A012.

Durante el video difundido por la Casa Rosada, Karina Milei afirmó: "Nos ponemos de acuerdo para que la Argentina vuelva a ser grande", una frase que marcó el tono del acto y que representó un gesto de acercamiento hacia los gobiernos provinciales. También sostuvo que el Ejecutivo nacional "se preocupa por todas las provincias" y remarcó la importancia de trabajar de manera coordinada.

Del encuentro participaron además el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros funcionarios nacionales y provinciales.

El convenio firmado transfiere a la provincia la gestión integral de la Ruta Nacional A012, una vía clave para el transporte de cargas en la región. La medida responde a uno de los principales reclamos de las provincias respecto del estado de las rutas nacionales y la necesidad de acelerar obras de infraestructura.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la mejora de la infraestructura forma parte de la estrategia oficial para impulsar la competitividad y el crecimiento económico, junto con la reducción de impuestos y regulaciones.