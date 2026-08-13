La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este jueves la inauguración de una nueva sede de La Libertad Avanza (LLA), en medio del armado político del oficialismo de cara a las elecciones de 2027.

La apertura forma parte de la estrategia del espacio libertario para fortalecer su estructura territorial. La actividad adquiere además relevancia por el peso electoral que tendrá la provincia de Buenos Aires en la estrategia oficialista para buscar la reelección del presidente Javier Milei.

Durante los últimos días, Karina Milei concentró parte de su agenda en el armado bonaerense. El lunes mantuvo encuentros por separado en Casa Rosada con diputados y senadores provinciales de LLA, junto al titular partidario en el distrito, Sebastián Pareja.

En esas reuniones comenzaron a delinearse algunos de los principales temas que el espacio pretende llevar a los municipios, entre ellos la reforma política, la posibilidad de avanzar hacia una Legislatura unicameral, el gasto provincial y las vacantes existentes en la Justicia bonaerense. Por el momento, la conducción libertaria evitó avanzar en nombres o mecanismos para definir las futuras candidaturas.

Acercamiento entre LLA y el PRO

Los movimientos de La Libertad Avanza ocurren en paralelo a una nueva etapa de diálogo con el PRO. Representantes de ambos espacios se reunieron este jueves en Casa Rosada para comenzar a ordenar una agenda conjunta de cara a 2027.

Participaron del encuentro Cristian Ritondo y Fernando de Andreis por el PRO, mientras que por LLA estuvieron Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. La reunión fue convocada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el aval de Karina Milei.

Los dirigentes acordaron mantener encuentros cada 15 días para continuar las conversaciones. Además de abordar la agenda legislativa, uno de los objetivos es comenzar a definir una dinámica de trabajo que permita recomponer el vínculo entre las fuerzas y analizar una eventual estrategia electoral conjunta.

El territorio bonaerense será uno de los principales desafíos para el oficialismo nacional rumbo a las próximas elecciones. Allí se concentra una porción decisiva del padrón electoral y el peronismo conserva una importante estructura territorial, especialmente en los municipios del conurbano.