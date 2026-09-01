La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo este lunes una reunión con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para avanzar en los preparativos de la visita del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El encuentro se desarrolló durante una hora en el despacho de la funcionaria en Casa Rosada. Participaron el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y el responsable del área de Comunicación y Medios de Presidencia, Fabián Fernández.

La reunión estuvo centrada en los aspectos técnicos y organizativos de la llegada del Sumo Pontífice. Según explicó Colombo, la delegación enviada por el Vaticano será la encargada de recoger la información y posteriormente definir los detalles finales del cronograma.

Uno de los objetivos de la organización es garantizar que la mayor cantidad posible de personas pueda participar de las actividades durante la estadía del Papa.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre por la tarde y permanecerá en el país durante tres días. El recorrido contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, en la provincia de Buenos Aires, y Córdoba.

Los lugares que podría visitar León XIV

Durante la reunión también se analizaron algunos de los espacios que formarían parte del itinerario papal.

En la Ciudad de Buenos Aires se prevén actividades durante la tarde del domingo, el lunes y el martes por la noche. Entre los sitios considerados aparecen el Palacio Libertad y el Palacio San Martín para encuentros institucionales.

Además, la Universidad Católica Argentina (UCA) podría ser escenario de un denominado Encuentro por el Trabajo.

Uno de los eventos centrales será la misa principal, que tendría lugar en el Monumento a los Españoles. La elección responde a la intención de contar con un espacio abierto que permita la participación de una gran cantidad de fieles.

Durante su estadía, León XIV también mantendrá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.

Antes de llegar a la Argentina, el Pontífice visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, con actividades previstas en Montevideo, Paysandú y Florida. Luego de su paso por el país continuará su viaje hacia Perú.

La preocupación de la Iglesia por el endeudamiento

La reunión se produjo horas después de que Colombo expresara públicamente su preocupación por el nivel de endeudamiento que atraviesan numerosas familias argentinas y reclamara medidas para abordar la problemática.

Sin embargo, el presidente de la Conferencia Episcopal aclaró que el tema no formó parte de la conversación con Karina Milei. El encuentro estuvo dedicado exclusivamente a la organización de la visita de León XIV.

En declaraciones previas, Colombo había advertido sobre familias que recurren a préstamos y billeteras electrónicas para afrontar gastos esenciales y planteó la necesidad de establecer criterios para evitar situaciones de endeudamiento difíciles de sostener.

El itinerario definitivo de León XIV todavía deberá esperar. La avanzada vaticana continuará con las inspecciones y posteriormente elevará sus conclusiones a Roma para que la Santa Sede termine de aprobar la agenda del primer viaje del Pontífice a la Argentina.