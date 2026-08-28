Karina Milei sumó este viernes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a las recorridas de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, en medio de las negociaciones que mantiene el oficialismo con el PRO para alcanzar un acuerdo electoral de cara a 2027.

La secretaria General de la Presidencia recorrió junto a Santilli y la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, el desarrollo comercial y urbano Vía Viva, ubicado debajo del Viaducto Mitre, en el barrio de Belgrano.

La actividad adquirió un fuerte contenido político debido a que se realizó horas después de la segunda reunión formal entre representantes de La Libertad Avanza y el PRO en la Casa Rosada. Santilli fue precisamente uno de los encargados de representar al oficialismo en ese encuentro.

La recorrida se concentró en la segunda etapa del proyecto Vía Viva, sobre el eje de avenida Del Libertador. El desarrollo contempla propuestas comerciales y gastronómicas, más de 50 cargadores para vehículos eléctricos y un estacionamiento subterráneo para aproximadamente 180 vehículos.

Durante la visita, los dirigentes también conocieron las metodologías sustentables utilizadas en las obras y los puestos de trabajo generados por el emprendimiento. Posteriormente recorrieron el bazar NaNa Worlds y un nuevo centro privado de información turística.

LLA marca territorio mientras negocia con el PRO

La presencia de Karina Milei y Santilli en territorio porteño se produjo mientras avanzan las conversaciones entre los libertarios y el PRO para definir un eventual entendimiento electoral.

Este jueves, Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem recibieron en Casa Rosada a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Durante casi dos horas analizaron la situación política de diferentes distritos y comenzaron a explorar posibles alianzas para las elecciones de 2027.

Desde el PRO señalaron que la intención es trabajar en un entendimiento a nivel nacional, aunque por el momento quedaron fuera de las conversaciones específicas los distritos donde el partido amarillo gobierna, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, La Libertad Avanza continúa fortaleciendo su presencia en territorio porteño y desde el espacio ya dejaron en claro que aspiran a gobernar la Ciudad con un candidato propio.

Entre los nombres que aparecen dentro del armado libertario está Pilar Ramírez, quien viene encabezando las recorridas por diferentes barrios junto a funcionarios nacionales.

Así, mientras continúan las negociaciones con el PRO, el espacio que conduce Karina Milei mantiene abierta su estrategia electoral en uno de los principales bastiones políticos del macrismo.