La visita del papa León XIV a Perú tendrá una particularidad en su agenda institucional: la presidenta Keiko Fujimori no estará presente en la despedida del Pontífice, prevista para el lunes 16 de noviembre. La mandataria viajará a China y Japón desde el domingo 15 para participar de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y mantener una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping.

La decisión generó cuestionamientos en el ámbito político peruano, debido a que el viaje coincidirá con los últimos días de la estadía del Papa en el país. Sin embargo, Fujimori defendió su participación en la agenda internacional y aseguró que intentó modificar las fechas para evitar la superposición de compromisos.

La presidenta sí participará este miércoles 11 de noviembre de la recepción oficial de León XIV en el Palacio de Gobierno de Lima. Allí encabezará la ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con el jefe de la Iglesia católica, en el inicio de una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16.

El viaje a Asia y la explicación de Fujimori

El Senado peruano autorizó el viaje de la mandataria con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. La salida está prevista para el 15 de noviembre y el regreso para el 21, por lo que no podrá acompañar al Pontífice durante la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.

Uno de los compromisos centrales de su agenda será una reunión con Xi Jinping, programada para el 17 de noviembre en el marco de las actividades de APEC, que se desarrollarán en Shenzhen, China.

Fujimori explicó que su equipo evaluó distintas alternativas para modificar los horarios y evitar que ambos acontecimientos coincidieran, pero no consiguió reorganizar el cronograma.

"Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, creyente y practicante", expresó la presidenta al responder a las críticas.

También sostuvo que su presencia en la cumbre resulta importante por la situación que atraviesa Perú ante el fenómeno de El Niño. Según explicó, buscará gestionar donaciones para atender la emergencia climática, además de promover inversiones y acuerdos de intercambio comercial.

"Mi corazón se queda en el Perú, pero como presidenta tengo obligaciones de Estado que cumplir", manifestó.

Las críticas por su ausencia durante la visita papal

La decisión de viajar a Asia generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que pusieron el foco en la ausencia de la jefa de Estado durante el cierre de la visita religiosa.

Ante las críticas, Fujimori pidió que el acontecimiento no se convierta en una disputa política y destacó la expectativa que existe en el país por el regreso del Pontífice.

"Que no politicen una llegada tan hermosa. El Papa León nos va a dar la bendición y es un momento de alegría, de unidad y de reconciliación para los peruanos", expresó.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno peruano, durante las jornadas en las que Fujimori permanezca fuera del país, la representación institucional en las actividades finales estará a cargo de otras autoridades.

El regreso de León XIV a Perú

La llegada del Papa tiene un significado especial para Perú. Antes de convertirse en León XIV, Robert Francis Prevost desarrolló allí buena parte de su trayectoria religiosa y vivió durante más de dos décadas en el país.

Su recorrido contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, además de encuentros con autoridades, religiosos y fieles.

La visita finalizará el lunes 16 de noviembre con una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, una celebración que reunirá a miles de personas y que no contará con la presencia de la presidenta.