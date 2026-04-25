Los kelpers salieron a responder con dureza ante la posibilidad de que Estados Unidos revise su apoyo histórico al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas y dejaron en claro su postura: rechazaron cualquier intento de utilizarlos como herramienta política y reafirmaron su derecho a decidir su propio futuro.

“No somos peones en un tablero de ajedrez ni armas políticas. No somos propiedad de nadie”, expresó un portavoz de las islas, en un mensaje directo frente a las especulaciones surgidas tras la filtración de un documento del Pentágono que evalúa cambios en la política exterior estadounidense.

Los isleños insistieron en que su posición se basa en el principio de autodeterminación, al que consideran central en el debate sobre la soberanía. En ese sentido, remarcaron que ya han expresado su voluntad en el pasado y que no aceptan que decisiones externas definan su estatus político.

La reacción de los kelpers se da en un contexto de creciente tensión diplomática, luego de que trascendiera que Washington podría reconsiderar su respaldo al Reino Unido en el conflicto con la Argentina. Esta posibilidad generó respuestas inmediatas tanto en Londres como en las propias islas.

En paralelo, el gobierno británico volvió a reafirmar su postura histórica al sostener que la soberanía de las Malvinas “no está en discusión” y que reside en el Reino Unido, apoyándose también en el derecho de los isleños a la autodeterminación.

El episodio reaviva un conflicto de larga data y expone cómo los movimientos geopolíticos internacionales pueden impactar directamente en la disputa por el archipiélago, donde los propios habitantes buscan dejar en claro que no quieren quedar atrapados en negociaciones entre potencias.