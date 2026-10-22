Boca ya conoce a su rival para la final de la Copa Sudamericana 2026. Será Atlético Mineiro, el equipo brasileño que eliminó a Montevideo City Torque y que cuenta entre sus filas con Kevin Castaño, el mediocampista colombiano que tuvo un paso por River y que ahora se prepara para enfrentar al Xeneize por el título continental.

Después de la clasificación, el futbolista se refirió al cruce que se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, y reconoció la dificultad del desafío. “Es un rival difícil, conocemos la calidad de sus jugadores, son un fuerte oponente”, expresó sobre el equipo argentino.

Luego, Castaño amplió su análisis y anticipó una definición pareja. “Pero bueno, el equipo mejora día a día, trabajando cada vez más duro. Creo que será un partido muy complicado que se decidirá por pequeños detalles”, sostuvo.

El paso de Castaño por River

El colombiano llegó a River en marzo de 2025 en una operación cercana a los 16 millones de dólares, una cifra que lo ubicó entre las incorporaciones más caras de la historia del club. Sin embargo, no consiguió afianzarse en el equipo y terminó perdiendo terreno en la consideración.

Durante su etapa en Núñez disputó 45 partidos, no convirtió goles y registró dos asistencias. En 2026, ante la falta de continuidad, pasó a Atlético Mineiro a préstamo por un año.

El acuerdo contempla una opción de compra obligatoria de cinco millones de dólares por el 50% de su pase, según informó TN. De esta manera, el mediocampista tendrá la oportunidad de disputar una final internacional frente a uno de los principales rivales de su antiguo club.

Atlético Mineiro llegó a la final pese a la derrota

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez aseguró su lugar en la definición tras eliminar a Montevideo City Torque. Aunque perdió 2-0 en el encuentro de vuelta, disputado en Uruguay, logró sostener la ventaja que había conseguido con el triunfo por 3-0 en Brasil.

Así, el conjunto brasileño se impuso por 3-2 en el resultado global y avanzó a la final, donde buscará el título ante Boca. El Xeneize, por su parte, obtuvo la clasificación luego de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná y revertir la derrota sufrida en la ida.

La final de la Copa Sudamericana se jugará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla. Castaño tendrá allí un desafío especial: enfrentar a Boca en una definición continental después de su paso por River, el club en el que no logró cumplir las expectativas que generó su millonaria transferencia.