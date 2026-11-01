El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, prevé disponer de hasta $2.500 millones para organizar parte del operativo que acompañará la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Los recursos provendrán del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y estarán destinados a financiar servicios de infraestructura, producción y logística en Luján y Almirante Brown.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1940/2026, publicado el 19 de octubre en el Boletín Oficial bonaerense. La norma aprobó un convenio de cooperación firmado el 8 de octubre entre la administración provincial y el organismo federal para acompañar los preparativos del viaje apostólico.

El monto establecido representa un límite máximo de financiamiento y no significa que la Provincia ya haya recibido o gastado la totalidad de los fondos. Tampoco constituye el costo definitivo de la visita, ya que existen otras partidas provinciales previstas para los servicios de seguridad y organización.

En qué se utilizarán los $2.500 millones

El convenio contempla la contratación de servicios necesarios para desarrollar actividades multitudinarias. Entre ellos aparecen escenarios, estructuras, equipos de sonido, iluminación, pantallas, vallados perimetrales y sanitarios.

También se prevé financiar señalización, provisión de energía, atención al público y tareas de coordinación general, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y accesibilidad para los asistentes.

Los recursos se imputarán al Plan de Acción Técnica y al presupuesto 2026 del CFI, un organismo público interestadual integrado por las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, el decreto no especifica cuánto dinero se destinará a cada contratación ni establece qué proporción del financiamiento corresponderá a cada una de las dos localidades bonaerenses.

Luján espera hasta 1,7 millones de personas

Uno de los mayores desafíos será la celebración prevista para el miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Según informó El Cronista, las autoridades manejan una estimación de entre 1,5 y 1,7 millones de asistentes.

La cifra corresponde a una proyección de concurrencia, no a una cantidad confirmada de peregrinos. De concretarse, obligará a desplegar uno de los operativos religiosos más importantes de los últimos años en territorio bonaerense.

La organización contempla alrededor de 9.500 voluntarios, 52 puestos de asistencia y unos 1.500 ministros de la Iglesia para distribuir la comunión. Además, habrá importantes restricciones vehiculares y controles en los accesos a la ciudad.

Los preparativos también alcanzan al partido de Almirante Brown, donde León XIV tiene prevista una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione. Ambos municipios forman parte del convenio de cooperación aprobado por el Ejecutivo bonaerense.

El financiamiento provincial y las contrataciones

Los $2.500 millones del CFI no representan necesariamente todo el dinero público que demandará la organización. A fines de septiembre, el Gobierno bonaerense ya había aprobado el Decreto 1657/2026, que declaró de interés provincial la visita y habilitó mecanismos especiales para las contrataciones de logística y seguridad.

Esa normativa asignó responsabilidades a los ministerios de Gobierno y Seguridad y contempló gastos vinculados con el despliegue de personal, traslados, alojamiento, alimentación y otros servicios operativos.

Por lo tanto, el convenio con el CFI constituye una fuente específica de financiamiento dentro de una organización más amplia, cuyo costo total todavía no fue detallado públicamente.

La última escala antes de partir hacia Perú

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján durante cuatro jornadas.

La celebración frente a la Basílica será uno de los últimos actos de su paso por el país antes de continuar su gira sudamericana hacia Perú.

Mientras avanzan los preparativos, la provincia de Buenos Aires deberá coordinar el financiamiento, las contrataciones y los dispositivos de seguridad para recibir a una multitud de fieles provenientes de distintas provincias y del exterior.

El acuerdo por hasta $2.500 millones aparece así como una de las principales herramientas económicas previstas para sostener el operativo, aunque el monto efectivamente utilizado solo podrá conocerse una vez que se concreten y rindan los gastos correspondientes.