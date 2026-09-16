La Plata volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de las conmemoraciones por los 50 años de la Noche de los Lápices. Cientos de estudiantes secundarios recorrieron las calles de la capital bonaerense para recordar a los jóvenes secuestrados durante la última dictadura militar y mantener vigente el reclamo por memoria, verdad y justicia.

La movilización comenzó en Plaza Olazábal, ubicada en 7 y 38, y avanzó hasta el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en 7 y 59. Allí se desarrolló un acto con participación estudiantil y presentaciones musicales.

La convocatoria estuvo impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata y la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) bonaerense, dentro de una jornada que también tuvo actividades en distintos puntos del país.

Horas antes se realizó el acto institucional en la Plazoleta Noche de los Lápices, con la presencia de sobrevivientes, familiares y estudiantes. Participaron el gobernador Axel Kicillof, el intendente Julio Alak y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

La memoria volvió a ocupar las calles

Durante el homenaje se reconoció especialmente a los sobrevivientes Emilce Moler y Gustavo Calotti. La jornada estuvo atravesada por testimonios sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado y por mensajes dirigidos a las nuevas generaciones.

Carlotto destacó la importancia de mantener viva la memoria y sostuvo que los jóvenes actuales tienen un papel central en la continuidad de los reclamos por derechos humanos. Moler, por su parte, recordó el impacto de regresar a los espacios que formaron parte de su adolescencia y remarcó la responsabilidad estatal en los secuestros y las torturas.

Un día antes de la marcha central, la Universidad Nacional de La Plata había otorgado el Doctorado Honoris Causa a sobrevivientes y víctimas del operativo, como parte de las actividades organizadas por el 50° aniversario.

Qué fue la Noche de los Lápices

Los hechos comenzaron durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y continuaron durante los días posteriores en La Plata. Estudiantes secundarios vinculados con organizaciones políticas fueron secuestrados y llevados a centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

Parte de aquellos jóvenes había participado previamente de movilizaciones por el boleto estudiantil secundario. Sin embargo, sobrevivientes como Emilce Moler han señalado que las detenciones estuvieron vinculadas de manera más amplia con su militancia política y no únicamente con aquel reclamo estudiantil.

Desde 2014, cada 16 de septiembre se conmemora además el Día Nacional de la Juventud. La fecha quedó establecida mediante la Ley 27.002 en recuerdo de la Noche de los Lápices.

Reclamos actuales en una fecha histórica

La marcha también incorporó demandas vinculadas con la actualidad educativa. Desde las organizaciones estudiantiles mencionaron dificultades económicas para afrontar transporte, útiles y fotocopias, además de problemáticas relacionadas con infraestructura escolar y situaciones de violencia dentro de las instituciones.

En la previa hubo además una disputa entre la FES y el Gobierno bonaerense por el traslado de estudiantes. La organización cuestionó que la Provincia no garantizara micros para la movilización, mientras que desde el Ejecutivo provincial rechazaron que correspondiera financiar una convocatoria con consignas políticas.

Más allá de esa controversia, las actividades se desarrollaron durante toda la jornada y también tuvieron réplicas en la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Córdoba, Rosario y otras ciudades.

A medio siglo de aquellos secuestros, La Plata volvió así a reunir a estudiantes, sobrevivientes y familiares en una fecha que permanece como uno de los símbolos más reconocidos de la represión contra la militancia juvenil durante la última dictadura argentina.