Andrea Kimi Antonelli se consagró este domingo 1 de noviembre como el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes aseguró el título de la temporada 2026 tras finalizar tercero en el Gran Premio de México, con apenas 20 años, 2 meses y 7 días, y superó una marca histórica que pertenecía a Sebastian Vettel desde 2010.

El corredor nacido en Bolonia también se convirtió en el primer italiano en conquistar el campeonato mundial de Fórmula 1 en 73 años. El último había sido Alberto Ascari, quien consiguió su segunda corona en 1953 con Ferrari.

La consagración llegó cuando todavía restan cuatro carreras para finalizar la temporada. Antonelli acumuló 380 puntos después del GP de México y dejó sin posibilidades matemáticas a sus principales perseguidores, entre ellos Max Verstappen, Lewis Hamilton y su compañero George Russell.

El título representa el primer campeonato mundial del italiano, quien logró la hazaña durante su segunda temporada en la máxima categoría del automovilismo.

Cómo consiguió Kimi Antonelli el título en México

Antonelli llegó al Gran Premio de México con una amplia ventaja en la clasificación general y necesitaba finalizar al menos noveno para asegurarse el campeonato, independientemente de los resultados de sus rivales.

El italiano largó desde la cuarta posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez y completó las 71 vueltas en el tercer puesto, detrás del ganador Max Verstappen y de Lewis Hamilton.

La carrera estuvo marcada por una bandera roja tras el fuerte accidente de Valtteri Bottas y una posterior intervención del auto de seguridad por el choque de Arvid Lindblad.

Pese a las interrupciones, el piloto de Mercedes mantuvo su posición entre los primeros lugares y consiguió los puntos necesarios para cerrar la lucha por el campeonato.

El récord de Vettel que rompió Antonelli

Hasta este domingo, Sebastian Vettel conservaba el récord de ser el campeón mundial más joven de la Fórmula 1. El alemán había logrado su primera corona con Red Bull en 2010, cuando tenía 23 años y 134 días.

Antonelli redujo esa marca en más de tres años y encabezó una clasificación histórica que también incluye a Lewis Hamilton, campeón en 2008 con 23 años, y Fernando Alonso, quien obtuvo su primer título en 2005 con 24.

Además, se convirtió en el tercer piloto italiano en conquistar el Mundial de Fórmula 1, después de Giuseppe Farina en 1950 y Alberto Ascari en 1952 y 1953.

Quién es Kimi Antonelli, el nuevo campeón de la Fórmula 1

Nacido el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Andrea Kimi Antonelli comenzó su trayectoria en el karting y se incorporó al programa de jóvenes talentos de Mercedes cuando todavía era un niño.

En 2022 consiguió los campeonatos de Fórmula 4 de Italia y Alemania, mientras que en 2023 sumó los títulos de Fórmula Regional de Medio Oriente y Europa.

Su crecimiento fue tan rápido que pasó directamente a la Fórmula 2 en 2024, sin competir en Fórmula 3. Un año después debutó en la Fórmula 1 como reemplazante de Lewis Hamilton en Mercedes.

Durante 2026 consiguió nueve victorias en Grandes Premios y construyó una ventaja decisiva sobre sus perseguidores. Entre sus triunfos sobresalieron los obtenidos en China, Japón, Mónaco, Italia y Estados Unidos.

Cómo sigue la Fórmula 1 después de la consagración

Con el campeonato de pilotos definido, la Fórmula 1 continuará su calendario el próximo domingo 8 de noviembre con el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos.

Posteriormente se disputarán las competencias de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, que marcará el cierre de la temporada el 6 de diciembre.

En el Gran Premio de México también participó el argentino Franco Colapinto, quien finalizó octavo con Alpine y volvió a sumar puntos.

La consagración de Antonelli deja un nuevo récord en la historia de la Fórmula 1 y devuelve a Italia un campeonato mundial después de más de siete décadas.