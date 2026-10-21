Kimi Antonelli protagonizó un encuentro con Víctor Wembanyama, figura de los San Antonio Spurs, durante su visita al centro de entrenamiento del equipo en Texas, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. En una charla distendida, el piloto italiano de Mercedes habló sobre sus aspiraciones en el campeonato y reconoció que está cerca de luchar por el título mundial.

“Estoy luchando por el Mundial, estoy cerca de ganarlo, espero hacerlo en las próximas dos semanas, pero veremos”, le dijo Antonelli al basquetbolista francés. La frase llamó la atención por la confianza del joven piloto, que atraviesa una temporada en la que se posicionó como uno de los principales candidatos al campeonato.

Una charla entre dos figuras del deporte

El encuentro entre Antonelli y Wembanyama generó repercusión por el contraste físico entre ambos deportistas: el piloto mide 1,72 metros, mientras que el jugador de los Spurs alcanza los 2,26. La visita también incluyó intercambios con otros integrantes del plantel de San Antonio, que se interesaron por las velocidades que alcanzan los autos de Fórmula 1.

Durante la conversación, Wembanyama le preguntó al italiano si alguna vez había asistido en persona a un partido de la NBA. Antonelli respondió que todavía no había vivido esa experiencia y tenía previsto quedarse para presenciar el inicio de la temporada del básquetbol estadounidense.

Antonelli y la posibilidad de ser campeón

El piloto de Mercedes llegó a Texas con 340 puntos y una ventaja de 102 unidades sobre su compañero George Russell, mientras que la diferencia respecto de Lewis Hamilton era de 111. Esos números lo mantienen en una posición favorable en la pelea por el campeonato, aunque la definición depende de los resultados que consiga en las próximas carreras.

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará este domingo 25 de octubre en el circuito de Austin y representa una oportunidad importante para Antonelli en el tramo decisivo de la temporada. Si no consigue cerrar la lucha por el título en Texas, el Gran Premio de México, previsto para el 1 de noviembre, aparece como la siguiente instancia clave.

El cruce entre el piloto y el basquetbolista reunió a dos figuras jóvenes que se destacan en disciplinas diferentes y que atraviesan momentos importantes de sus carreras. Mientras Antonelli busca consolidarse en la máxima categoría del automovilismo, Wembanyama se prepara para iniciar una nueva temporada con San Antonio en la NBA.