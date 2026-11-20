Un kinesiólogo de origen cubano fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial luego de ser formalizado por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una paciente de aproximadamente 80 años que padece demencia senil. El hombre, identificado por sus iniciales JLRS, deberá permanecer detenido durante los seis meses que dure la Investigación Penal Preparatoria.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el profesional acudía al domicilio de la mujer para realizarle sesiones de kinesiología. Sin embargo, habría aprovechado esos encuentros y la situación de vulnerabilidad de la paciente para abusar sexualmente de ella.

La situación fue advertida por las personas que estaban a cargo del cuidado de la mujer. Ante algunas sospechas sobre lo que podía ocurrir durante las sesiones, decidieron dejar un teléfono celular grabando de manera oculta para registrar lo que sucedía cuando el kinesiólogo estaba a solas con la paciente.

Fue a partir de esa grabación que descubrieron el presunto abuso. Inmediatamente, les comunicaron lo ocurrido a los familiares de la mujer y realizaron la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a la investigación judicial.

Otro dato que surgió en la causa es que JLRS llevaba aproximadamente tres meses trabajando con la mujer. Su contratación se había concretado, precisamente, porque tenía experiencia en el cuidado de adultos mayores y antecedentes laborales en geriátricos. Incluso, habrían sido personas de ese ámbito quienes recomendaron sus servicios a la familia.

Tras la audiencia de formalización realizada este viernes, el juez resolvió dictarle seis meses de prisión preventiva, plazo que coincidirá con la duración de la investigación penal preparatoria. El acusado deberá cumplir la medida en el Servicio Penitenciario Provincial.

Por qué se publican solamente sus iniciales

Aunque el acusado no tiene un vínculo familiar directo con la víctima, este medio decidió publicar únicamente sus iniciales. La difusión de su identidad completa podría permitir identificar indirectamente a la mujer y exponerla nuevamente a una situación de vulnerabilidad. De esta manera, se busca preservar su identidad y evitar su revictimización.