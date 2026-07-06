La polémica por la habilitación de Folarin Balogun para disputar los octavos de final del Mundial 2026 continúa sumando voces críticas. Esta vez fue Jürgen Klopp quien cuestionó con dureza la decisión de la FIFA y apuntó directamente contra su presidente, Gianni Infantino, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El entrenador alemán, que actualmente se desempeña como comentarista para Magenta TV y en los próximos días asumirá al frente de la selección de Alemania, fue categórico al analizar la suspensión condicional que permitió al delantero de Estados Unidos quedar habilitado para enfrentar a Bélgica. "Estas dos personas, que no saben nada de fútbol, no deberían meterse en esto", afirmó Klopp en referencia a Infantino y Trump.

El exdirector técnico del Liverpool sostuvo además que la expulsión de Balogun debía mantenerse porque se ajustaba al reglamento vigente. "Fue una tarjeta roja. No hay nada que discutir. Lo lamento por Balogun, porque no fue intencional. Pero es lo que dice el reglamento", expresó.

Las declaraciones del alemán llegaron luego de que trascendiera que Donald Trump habría solicitado una revisión del caso y mantuviera conversaciones con el presidente de la FIFA. Sobre esa posibilidad, Klopp fue aún más contundente. "Si la Casa Blanca realmente intervino, entonces es absurdo. El fútbol es nuestro, no de ellos", lanzó, en una frase que rápidamente tuvo repercusión en el ambiente futbolístico internacional.

La decisión de la FIFA de dejar sin efecto la suspensión del delantero estadounidense ya había provocado fuertes cuestionamientos por parte de Bélgica, rival de Estados Unidos en los octavos de final, además de críticas de distintos dirigentes y organismos del fútbol europeo, que advirtieron sobre el precedente que puede generar una medida de estas características durante una Copa del Mundo.

Klopp se prepara para dirigir a Alemania

Mientras participa del Mundial 2026 como analista televisivo, Klopp ya tiene definido su próximo desafío profesional. El entrenador asumirá en los próximos días como nuevo director técnico de la selección de Alemania, reemplazando a Julian Nagelsmann.

De esta manera pondrá fin a su etapa como Director Global de Fútbol del grupo Red Bull para iniciar un nuevo ciclo con la Mannschaft, que buscará rearmarse tras la sorpresiva eliminación sufrida ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.