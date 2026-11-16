El entrenador alemán Jürgen Klopp cuestionó duramente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y consideró que su gestión es incluso peor que la de su antecesor, Sepp Blatter. El técnico se pronunció a favor de un cambio en la conducción del organismo que regula el fútbol mundial y sostuvo que es necesario buscar una alternativa.

“Creo que, a estas alturas, la opinión general es que un cambio tendría mucho sentido”, expresó Klopp durante una rueda de prensa previa al encuentro de Alemania frente a Países Bajos. Luego comparó la gestión actual con la anterior y afirmó: “No pensábamos que la situación pudiera empeorar tras Sepp Blatter, y se las apañó para conseguirlo”.

Las críticas a la conducción de Infantino

Klopp sostuvo que existen personas interesadas en el futuro del fútbol que no tienen intereses económicos vinculados a la actividad. En ese sentido, consideró que una eventual unión de esos sectores podría favorecer la llegada de una nueva conducción a la FIFA.

El entrenador también señaló que sería positivo que el organismo estuviera encabezado por alguien comprometido con el desarrollo del deporte. Sus declaraciones se produjeron mientras Infantino se prepara para afrontar un nuevo proceso electoral en marzo de 2027.

Wenger, una alternativa mencionada

Durante la conferencia, Klopp mencionó al francés Arsène Wenger como una posible figura para ocupar la presidencia de la FIFA. El exentrenador del Arsenal trabaja actualmente como director de desarrollo mundial del fútbol en el organismo.

Sin embargo, Klopp aclaró que no sabe si Wenger estaría dispuesto a asumir ese desafío ni si sería adecuado para el cargo. También destacó su trayectoria como entrenador, aunque remarcó que dirigir la FIFA requiere capacidades diferentes a las necesarias para conducir un equipo.

El antecedente de Blatter

Infantino fue elegido presidente de la FIFA en 2016, después de que el escándalo de corrupción terminara con la salida de Blatter. El dirigente suizo dejó el cargo en medio de una crisis que afectó la imagen internacional del organismo.

Las declaraciones de Klopp volvieron a poner en discusión la conducción de la entidad y el futuro de su presidencia. El técnico alemán planteó que un cambio podría abrir la posibilidad de una gestión con mayor compromiso con el fútbol y menos intereses económicos.