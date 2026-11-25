Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón y miembro del Consejo de la FIFA desde 2015, presentó su propuesta para competir por la presidencia del organismo internacional. El dirigente japonés buscará enfrentar a Gianni Infantino y al titular de la Federación Francesa, Philippe Diallo, en las elecciones previstas para marzo de 2027.

Durante una conferencia de prensa en Tokio, Tashima, de 69 años, aseguró que su intención es cumplir un solo mandato de cuatro años. “Me centraré en reformar la gobernanza durante los próximos cuatro años, y hacer que la toma de decisiones sea más transparente”, manifestó.

La propuesta contrasta con la historia de la FIFA, que desde su fundación en 1904 tuvo nueve presidentes y seis de ellos permanecieron más de diez años en el cargo. Infantino, por su parte, asumió en 2016 y fue reelegido por aclamación en 2019 y 2023.

Las críticas a la conducción de la FIFA

Tashima explicó que hubo decisiones recientes que influyeron en su decisión de presentarse como candidato. Entre ellas mencionó la anulación de la tarjeta roja al estadounidense Florian Balogun durante la última Copa del Mundo y la polémica por los intentos de aumentar el valor comercial de la competencia.

También confirmó que mantuvo una conversación telefónica con Philippe Diallo, quien cuenta con el respaldo de las 55 asociaciones de la UEFA. El dirigente japonés no descartó una posible alianza y planteó que existen distintas alternativas para normalizar el funcionamiento de la FIFA.

Cuándo serán las elecciones

Los comicios se realizarán el 18 de marzo de 2027, durante el 77° Congreso de la FIFA en Rabat, capital de Marruecos. Para oficializar sus candidaturas, los postulantes necesitan el aval de cinco de las 211 asociaciones que integran el organismo.

Infantino llegará a la elección en medio de cuestionamientos por el proyecto FIFA Forward Enterprise, que contemplaba vender parte de los derechos comerciales del Mundial a inversores externos. La iniciativa finalmente fue retirada.