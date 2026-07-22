a economía argentina volvió a mostrar señales de desaceleración durante mayo. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída del 0,5% respecto de abril en la serie desestacionalizada, marcando el segundo retroceso mensual consecutivo.

Pese a ese descenso, la comparación con el mismo mes de 2025 arrojó un resultado positivo. El nivel de actividad se ubicó un 0,2% por encima del registrado un año atrás, aunque el crecimiento fue considerablemente menor al observado en meses anteriores, reflejando una pérdida de dinamismo en la economía.

El informe oficial también mostró un comportamiento dispar entre los distintos sectores productivos. Mientras algunas actividades vinculadas al agro, la minería y la energía continuaron exhibiendo números positivos, ramas con fuerte incidencia sobre el empleo y el consumo interno, como la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista, volvieron a registrar caídas interanuales y explicaron buena parte del retroceso general.

Con estos resultados, la actividad económica acumula un crecimiento del 1,7% en los primeros cinco meses del año, aunque los datos reflejan un escenario de recuperación desigual. Los sectores ligados a la producción primaria mantienen un mejor desempeño, mientras que otras actividades todavía enfrentan dificultades para consolidar una tendencia positiva.

Los datos difundidos por el Indec serán seguidos de cerca por analistas e inversores, ya que ofrecen una de las principales referencias para medir la evolución de la economía argentina y anticipar el comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo trimestre del año