La competencia continúa sumando capítulos emocionantes en UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE y esta vez tuvo como protagonistas a dos cursos que llegaron con la ilusión de seguir avanzando en busca del ansiado viaje de egresados. En un programa marcado por la paridad, los aciertos y algunos momentos desopilantes, estudiantes de Santa Lucía y Rawson.

Por un lado estuvo el 5° 1ª del Colegio Provincial Santa Lucía Profesora Olga Aubone, representado por Juan Ríos y Matías Ávila junto a la profesora Elisa Ivana Maturano. Del otro lado se ubicó el 5° 6ª de la EPET N°3 de Rawson, con Guadalupe Ega y Zaira Rojas acompañadas por el profesor Diego Sánchez.

Colegio Provincial Santa Lucía Profesora Olga Aubone, 5to 1ra, Santa Lucía y EPET N°3, 5to 6ta, Rawson. FOTO HUARPE.

Antes de comenzar con las preguntas, ambos cursos compartieron historias, anécdotas y reflexiones sobre el último tramo de la secundaria, dejando ver el fuerte vínculo que construyeron a lo largo de los años.

Dos cursos con personalidades diferentes

Desde el Colegio Provincial Santa Lucía contaron que son un curso alborotado, donde siempre hay algo para hacer o discutir. Actualmente tienen el desafío de reunir fondos para concretar proyectos importantes como la campera y el baile de egresados, algo que no todos pueden afrontar con facilidad. Más allá de eso, coincidieron en que lo que más van a extrañar será el grupo de amigos y los momentos compartidos todos los días dentro del aula.

Con una actuación improvisada y música de película de fondo, Lito rompió la tensión del programa y protagonizó el momento más divertido del duelo. FOTO HUARPE.

En la EPET N°3 destacaron que son un grupo unido, amistoso y con mucho compañerismo. Entre las anécdotas que recordaron apareció una travesura que todavía genera risas: durante un juego brusco terminaron rompiendo una pared de durlock. También señalaron que el año pasado dos compañeros repitieron y que esa ausencia se sintió mucho dentro del grupo. Como estudiantes técnicos, pasan muchas horas juntos y aseguran que eso fortaleció aún más los lazos de amistad. Por eso, lo que más van a extrañar cuando termine esta etapa será justamente compartir tantas horas con sus compañeros.

Ya metidos de lleno en la competencia, el equipo azul abrió el marcador respondiendo correctamente una pregunta de Matemática. La respuesta no tardó en llegar del lado naranja, que acertó en Lengua. La igualdad continuó durante la segunda ronda, cuando Santa Lucía respondió correctamente sobre Geografía y la EPET hizo lo propio en Arte.

La tercera ronda comenzó a inclinar levemente la balanza. Mientras el equipo azul falló una pregunta de Deportes, el conjunto naranja acertó en Historia y pasó al frente por 3 a 2.

Sin embargo, el programa todavía tenía mucho por ofrecer. En la cuarta ronda, el Colegio Provincial respondió correctamente una pregunta de Ciencia y aprovechó un error de la EPET en Geografía. Luego llegaron nuevos aciertos para ambos equipos en Historia y Matemática, manteniendo la incertidumbre.

La tensión crecía pregunta tras pregunta, pero hubo un momento que cambió completamente el clima del estudio. Lito sorprendió a todos con una actuación acompañada por música de película, interpretando una escena que despertó carcajadas entre participantes, docentes y público. Su intervención se convirtió rápidamente en el momento más chistoso del programa y logró descontracturar un duelo que venía cargado de nervios por lo ajustado del marcador.

En la sexta ronda, Santa Lucía volvió a sumar en Lengua, mientras que la EPET no logró responder correctamente sobre Deportes. Con ese resultado, el marcador quedó 5 a 4 para el equipo azul.

Las dos últimas rondas estuvieron marcadas por errores de ambos lados. Santa Lucía no pudo acertar en Deportes ni en Arte, mientras que la EPET también falló en Ciencia en ambas oportunidades. A esa altura, cada respuesta valía oro y la tensión se mantuvo hasta el último segundo.

Finalmente, tras ocho rondas de un duelo muy parejo, el Colegio Provincial Santa Lucía Profesora Olga Aubone logró sostener la ventaja y quedarse con la victoria por 5 a 4 frente a la EPET N°3 de Rawson. Así, el equipo azul avanzó a la siguiente instancia de UPD Unidos por el Desafío y quedó un paso más cerca de cumplir el sueño del viaje de egresados.

Lito entró en escena y se robó todas las risas

Cuando la competencia transitaba uno de sus momentos más tensos, apareció el instante que nadie esperaba. Con música de película de fondo y una interpretación cargada de dramatismo, Lito sorprendió a todos con una actuación que rompió por completo los nervios del programa. Entre gestos exagerados, improvisación y mucho humor, logró que participantes, profesores y público dejaran por un momento de pensar en el marcador para entregarse a las carcajadas. La intervención se convirtió rápidamente en el momento más divertido de la jornada.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Quedan pocos cupos: anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd.