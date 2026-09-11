La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya inició las conversaciones para renovar el contrato de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina. El vínculo finaliza en diciembre de este año y la dirigencia busca garantizar su continuidad después de la participación en el Mundial.

Claudio Tapia encabeza las gestiones desde el predio de Ezeiza, mientras la AFA también trabaja en la planificación de los amistosos de las próximas fechas FIFA. Por el momento, Scaloni no dio una respuesta definitiva, aunque hubo primeros contactos entre las partes.

El entrenador había puesto en duda su futuro después de perder la final del Mundial ante España. Tras aquel partido, afirmó que cumpliría su contrato y luego evaluaría si estaba en condiciones de continuar al frente del equipo.

Optimismo en la AFA

En la dirigencia consideran que las declaraciones de Scaloni estuvieron condicionadas por la decepción de la final y mantienen la expectativa de contar con él durante 2027. La AFA está dispuesta a esperar hasta último momento para alcanzar un acuerdo.

La salida de Walter Samuel, uno de sus principales colaboradores, no modificaría el objetivo de sostener al entrenador. El exdefensor dejará el cuerpo técnico de la Selección Mayor para comenzar su propia carrera como director técnico.

El aspecto económico tampoco representaría un obstáculo para la renovación. Tanto el plantel como el cuerpo técnico se encuentran al día con sus pagos, según la información difundida sobre la situación financiera del seleccionado.

Un nuevo ciclo para la Selección

La continuidad de Scaloni también está vinculada con la renovación del plantel argentino. Lionel Messi dejará un vacío difícil de reemplazar, pero el entrenador cuenta con jugadores que pueden asumir mayores responsabilidades.

Cristian Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez aparecen entre los futbolistas llamados a ocupar un lugar central en la próxima etapa. El defensor será el nuevo capitán del equipo.

A ellos se suman jóvenes promesas que comienzan a ganar protagonismo y que podrían convertirse en piezas importantes del proyecto. En AFA confían en que la continuidad de Scaloni permita darle forma a una nueva etapa de la Selección Argentina.