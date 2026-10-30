La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el VAR semiautomático tendrá su estreno oficial en la final del Torneo Clausura 2026, prevista para el próximo 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata. La nueva tecnología permitirá mejorar la detección de posiciones adelantadas y agilizar las revisiones arbitrales en el fútbol argentino.

La decisión fue comunicada este viernes 30 de octubre a través de la Liga Profesional, luego de las reuniones del Comité Ejecutivo realizadas en Puerto Madero. Según lo anunciado, el sistema quedará disponible en todos los encuentros de Primera División a partir del Torneo Clausura 2027.

Cómo funcionará el nuevo sistema

La tecnología se denomina SAOT, por sus siglas en inglés, y utiliza cámaras de seguimiento, inteligencia artificial y procesamiento de datos para reconstruir digitalmente las jugadas en tiempo real. De esta manera, permite identificar automáticamente posibles posiciones adelantadas y enviar alertas al equipo arbitral.

El sistema registra la ubicación de los futbolistas y el momento exacto en que se produce el contacto con la pelota mediante un sensor incorporado en el balón. Esa información permite determinar con mayor precisión la posición de los jugadores cuando se realiza un pase.

A diferencia del procedimiento actual, los operadores no tendrán que depender exclusivamente del trazado manual de líneas sobre las imágenes televisivas. Sin embargo, la decisión final continuará bajo la responsabilidad de los árbitros, que deberán validar las alertas y analizar las situaciones que requieran interpretación.

Cuándo llegará a todos los estadios

El estreno está previsto para la definición del Clausura, que se disputará el 12 de diciembre en La Plata. Posteriormente, la AFA proyecta extender su utilización a todos los partidos de la máxima categoría desde el segundo semestre de 2027.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la Liga Profesional, había anticipado la implementación después de la reunión dirigencial. "El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año", expresó al referirse al debut de la herramienta.

Una tecnología utilizada en otras competencias

Con esta incorporación, el fútbol argentino se sumará a diferentes torneos internacionales que ya utilizan el sistema para determinar posiciones adelantadas. Entre ellos se encuentran la Premier League, las competencias de UEFA y CONMEBOL, la Ligue 1 de Francia, el Brasileirão, la Serie A italiana y la Liga MX.

La incorporación del VAR semiautomático representa un nuevo paso tecnológico para el arbitraje argentino, con el objetivo de reducir los tiempos de revisión y aportar mayor precisión en las decisiones. La primera experiencia oficial será en la final del Clausura y su implementación general continuará durante 2027.