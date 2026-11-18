La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación oficial y las designaciones arbitrales para el inicio de los octavos de final del Torneo Clausura de Primera División y los partidos de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, en un fin de semana marcado por las instancias decisivas del fútbol argentino.

Cada certamen presentará un formato diferente de disputa para definir a los equipos que avanzarán de ronda.

En la máxima categoría, la fase de playoffs se disputará a partido único, por lo que la mayoría de los clasificados a cuartos de final se conocerán entre este viernes y el lunes.

El cierre de la llave quedará postergado hasta el próximo miércoles, cuando Boca Juniors reciba a Independiente Rivadavia en La Bombonera, debido a su compromiso internacional de este sábado por la final de la Copa Sudamericana.

El cronograma completo de los octavos de final del Torneo Clausura, con días, horarios y jueces asignados, quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes: Vélez – Belgrano (20:00, árbitro: Yael Falcón Pérez).

Sábado: Defensa y Justicia – Barracas Central (15:00, Pablo Echavarría) y Argentinos Juniors – Independiente (17:00, Jorge Baliño).

Domingo: Rosario Central – Gimnasia de Mendoza (16:00, Leandro Rey Hilfer), River Plate – Lanús (19:00, Pablo Dóvalo) e Instituto – Huracán (22:00, Darío Herrera).

Lunes: Gimnasia y Esgrima La Plata – Newell’s Old Boys (17:00, Nicolás Ramírez).

Miércoles 25 de noviembre: Boca Juniors – Independiente Rivadavia (21:00, Luis Lobo Medina).

Por su parte, el Reducido de la Primera Nacional —que otorga el boleto hacia la final por el segundo ascenso— comenzará a disputarse bajo la modalidad de series de ida y vuelta.

En esta instancia rige la ventaja deportiva para los equipos mejor posicionados en la tabla general de la etapa regular, quienes definirán la llave en condición de local y obtendrán el pase de ronda en caso de igualdad en el marcador global tras los partidos de revancha, pautados para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

La agenda de los encuentros de ida de los cuartos de final de la segunda categoría se jugará según el siguiente detalle:

Sábado: Ciudad Bolívar vs. Atlanta (17:00, árbitro: Daniel Zamora), Colón vs. Deportivo Morón (17:30, Fabrizio Llobet) y Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn (17:30, Bruno Amiconi).

Domingo: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Tristán Suárez (21:00, Javier Delbarba).