La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) denunció haber sido víctima de un hackeo informático luego de que comenzaran a circular correos electrónicos falsos que cuestionaban el arbitraje del francés François Letexier en el partido que la Selección argentina le ganó 3-2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Los mensajes fueron enviados desde una cuenta vinculada a AFA Medios hacia distintos periodistas acreditados y contenían duras acusaciones contra el árbitro del encuentro.

En uno de los correos difundidos se afirmaba que “Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas”, en referencia al desarrollo del partido y a las protestas realizadas por el seleccionado egipcio tras la eliminación.

Desde la entidad madre del fútbol argentino aclararon que ese mensaje no fue elaborado ni autorizado por el área de comunicación institucional y atribuyeron su difusión a un ataque cibernético.

La investigación por el acceso ilegal a los sistemas

Según informaron fuentes vinculadas a la AFA, un grupo de hackers egipcios habría conseguido acceder a parte de la base de datos institucional.

De acuerdo con esas versiones, los atacantes habrían obtenido información como direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP, datos que posteriormente fueron ofrecidos en foros especializados.

La entidad confirmó que detectó un “posible envío” realizado desde una cuenta institucional comprometida y comenzó una investigación interna para determinar cómo se produjo la vulneración y qué información pudo haber sido afectada.

El contenido del correo falso

El mensaje apócrifo difundido incluía críticas contra el arbitraje del partido ante Egipto y respaldaba la postura del seleccionado africano.

Además, el correo sostenía que el equipo egipcio había sido perjudicado “por apoyar a Palestina” y cerraba con frases de tono intimidatorio como “Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos” y “si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes”.

Las expresiones coincidieron con los cuestionamientos realizados luego del encuentro por el entrenador egipcio Hossam Hassan y el futbolista Mostafa Ziko, quienes manifestaron su disconformidad con algunas decisiones arbitrales.

Sin embargo, las repeticiones de las principales jugadas del partido no evidenciaron fallos arbitrales considerados tendenciosos por parte de los especialistas.

El comunicado oficial de la AFA

A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el incidente y señaló que ya trabaja para esclarecer lo ocurrido.

“Se detectó el posible envío desde una cuenta institucional comprometida”, indicaron desde la organización, al tiempo que informaron que se encuentran analizando el alcance del acceso no autorizado.

Además, solicitaron a los periodistas que recibieron el correo que desestimaran su contenido, debido a que se trataba de un mensaje que no representaba la postura oficial de la institución.

La AFA también adelantó que adoptará nuevas medidas de seguridad informática para evitar situaciones similares en el futuro.