La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) finalmente despidió a Lionel Messi con un emotivo video publicado en sus redes oficiales, un día después de que el capitán anunciara el cierre de su ciclo con la Selección argentina. La propuesta se destacó por su originalidad y por tener un protagonista inesperado: el escudo del combinado nacional.

Durante aproximadamente un minuto y medio, un narrador toma la voz del escudo de la Selección y se dirige directamente al futbolista rosarino para agradecerle por más de dos décadas defendiendo la camiseta argentina.

“Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar”, comienza el mensaje. A partir de allí, el homenaje repasa diferentes etapas de la trayectoria internacional de Messi, desde sus primeros años hasta la conquista de los títulos que marcaron la historia reciente del seleccionado.

Del 15, 18 y 19 a la histórica 10

El video recuerda los primeros pasos de Messi con la camiseta argentina, cuando utilizó los dorsales 15, 18 y 19, antes de convertirse en el dueño de la histórica camiseta número 10.

El escudo también pone el foco en los momentos difíciles que atravesó el futbolista con la Selección. Las derrotas en las finales y las frustraciones de los primeros años forman parte del recorrido que la AFA decidió mostrar como parte fundamental de su historia.

“Los dos sabemos que merecíamos alguna más”, expresa el relato en referencia a las finales disputadas por Messi con Argentina.

El recuerdo de Qatar y los títulos

El homenaje también destaca los grandes momentos que terminaron transformando la relación entre Messi y la Selección. Entre las imágenes elegidas aparecen la final de la Copa América 2021 ante Brasil, disputada en el estadio Maracaná, el último penal ejecutado en el Mundial de Qatar 2022 y el triunfo ante Inglaterra en las semifinales de la última Copa del Mundo.

Uno de los momentos centrales del mensaje aparece cuando el escudo le dice al capitán: “Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”, en referencia al título mundial conseguido en Qatar.

La AFA no se limitó a mostrar las conquistas. También recordó las caídas y la recuperación posterior, en un recorrido que busca reflejar el camino completo de Messi con la camiseta argentina.

Un legado que queda en las nuevas generaciones

El cierre del video apunta al impacto que Messi tuvo más allá de los resultados deportivos. El mensaje destaca cómo su figura se convirtió en una referencia para las nuevas generaciones.

“Cada vez hay más chicos que se ponen la camiseta y dicen que cuando sean grandes quieren ser como vos”, expresa el escudo antes de cerrar con un agradecimiento: “Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”.

Así, la AFA eligió despedir al capitán con un homenaje que recorre sus primeros años, las derrotas, las consagraciones y, especialmente, el vínculo que construyó durante más de 20 años con la camiseta de la Selección argentina.